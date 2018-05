Banco Central designa a Daniela Gorab y renueva cargo de Luz Domper como miembros del TDLC

Regulación

Jaime Arancibia Mattar dejará el tribunal anticompetencia el próximo 12 de mayo.

El Consejo del Banco Central de Chile designó ayer como nuevos ministros del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) a la abogada de la Universidad de Chile, Daniela Gorab Sabat, en el cargo de Ministra Titular de Abogado y renovó por un nuevo periodo a María de la Luz Domper Rodríguez en el cargo de Ministra Titular Economista.

Daniela Gorab Sabat es Master in Public Administration and Economic Policy de la London School of Economics (2011) y LLM en Competition Law del University College of London (2012) y ejerce como Relatora Abogado del TDLC.

Es directora del Programa de Postgrado en Derecho de los Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, y docente de materias de libre competencia. Fue Directora de Área de Libre Competencia del estudio jurídico FerradaNehme (2015-16), especializado en estas materias y, se especializa, entre otros temas, en el área eléctrica cuando ejerció el cargo de fiscal de la Asociación Gremial de Generadoras de Chile y se desempeñó también como asesora jurídica del Ministerio de Hacienda entre 2007 y 2009.

Los nombramientos se concretaron tras el término legal del periodo de Jaime Arancibia Mattar y de la propia Domper, que se extienden hasta el 12 de mayo.

Domper ingresó como economista titular del pleno en 2012, cargo que ahora es renovado por un periodo de 6 años más. Entre 2008 y 2012 ejerció el cargo de Ministra Suplente

Arancibia Mattar, en tanto, asumió en 2016 en reemplazo de Enrique Vergara, que renunció a dicho cargo para asumir la presidencia del Tribunal.

El pleno del tribunal especializado en libre competencia está formado por tres abogados y dos economistas.