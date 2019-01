Reforma tributaria: DC endurece postura y se abre a rechazar idea de legislar si gobierno no compromete cambios

Regulación

Mesa técnica se reunió presidente Fuad Chahín y diputado Pablo Lorenzini, quienes ratificaron que en las condiciones actuales el proyecto no se puede aprobar.

Por alrededor de dos horas se reunió la comisión técnica tributaria de la Democracia Cristiana (DC) con el presidente de la tienda, Fuad Chahín, y el diputado y timonel de la comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini. ¿La idea? Acordar la estrategia que seguirá la falange respecto al proyecto de reforma del gobierno, que entra en etapa clave con el reinicio de las audiencias y con el fantasma del rechazo a la idea de legislar en el horizonte.

A la cita, en la sede nacional de la DC, llegaron el coordinador del grupo de expertos, Jorge Rodríguez Cabello, y los integrantes Alejandro Micco, Alberto Cuevas, Bernardita Piedrabuena y Ricardo Ffrench-Davis, entre otros.

Según comentó Chahín a la salida del encuentro, se concordó rechazar la idea de legislar del proyecto si el gobierno no se abre a modificaciones sustanciales a la iniciativa, como establecer nuevos mecanismos de compensación ante la integración del sistema -que en régimen le costará US$ 833 millones al Fisco por año-, dejando de lado la boleta electrónica, y no debilitar las facultades de fiscalización del Servicio de Impuestos Internos (SII).

"Está claro que el proyecto de reforma tributaria que ha presentado el gobierno no satisface ninguno de los principios que hemos priorizado desde la DC, toda vez que es un proyecto que lo que hace es disminuir la recaudación fiscal y no al menos mantenerla. Eso es muy importante porque no sabemos de dónde se va a financiar el Pilar Solidario de la reforma previsional. Por lo tanto, una reforma así lo que hace es desahuciar un aumento del Pilar de Solidario y de las pensiones, que es justamente una de las prioridades de la gente", señaló el timonel DC.

El líder de la falange enfatizó que el proyecto es "claramente regresivo", ya que "le alivia la carga tributaria a quienes ganan más" y "queremos avanzar en progresividad, donde los impuestos los paguen en mayor medida quienes ganan más y no al revés".

"Además, el proyecto claramente debilita las facultades de fiscalización del SII, abre forados a la evasión. Además, no tiene el impacto que se señala en el crecimiento. Por lo tanto, hemos dicho que tal como está el proyecto, claramente la Democracia Cristiana va a votar en contra de la idea de legislar", lanzó Chahín, quien enfatizó que "no nos vamos a casar" con un solo instrumento para compensar la menor recaudación, aludiendo a medidas como aumentar la tasa máxima del impuesto personal de 35% a 40%, crear nuevas vías de recaudación para las regiones -cambios a impuestos verdes y a los cobros de las patentes municipales- o establecer una tasa de impuesto corporativo diferenciado para empresas con ventas superiores a 1 millón de UF por año.

Idea de legislar se enreda

El diputado Lorenzini aseguró que está "prácticamente sellado" que la idea de legislar se votará en marzo, con alta probabilidad antes del 10 de marzo, cuando el representante del PC Daniel Núñez asumirá la presidencia de la comisión.

Así, el legislador aseguró que se tomarán todo el mes de enero y febrero en las audiencias de expertos en la comisión y en avanzar en un diálogo político/técnico con el gobierno.

"Mañana nos reuniremos con los ministros Chadwick y Blumel para abordar si realmente el gobierno está abierto a cambios o no a la reforma. De eso dependerá el voto a favor de la idea de legislar. Esta etapa es política y una vez despejado eso entraremos en lo técnico", aseguró.

De hecho, Chahín manifestó que si no ven una buena disposición a modificaciones reales de parte del Ejecutivo, rechazarán la idea de legislar y pondrán los esfuerzos en sacar adelante la reforma al sistema de pensiones.

"Si el gobierno se abre genuinamente a cambios, estamos dispuestos a conversar. Pero tal como está el proyecto y en eso tenemos un consenso con nuestros equipos técnicos, parlamentarios y mesa directiva, no estamos en condiciones de aprobar la idea de legislar", afirmó el exparlamentario.

Lorenzini señaló que otra de las ideas que buscará poner en el debate será rebajar las contribuciones para los adultos mayores y que las familias puedan descontar de su base imponible gastos sociales, como en educación.