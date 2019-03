Equidad de género no es un tema prioritario para el 79% de los altos ejecutivos

Laboral & Personas

Análisis arrojó que solo el 18% de los cargos de liderazgo senior son ocupados por mujeres.

Una preocupante mirada en torno a la equidad de género al interior de las firmas reveló el último estudio "Mujeres, Liderazgo y la Paradoja de Prioridades", realizado por el IBM Institute for Business Value en cooperación con Oxford Economics, el cual arrojó que al interior de las firmas no hay mucho interés en reducir las brechas de género.

El sondeo, que consideró a 2.300 ejecutivos y profesionales -igual número de mujeres y hombres- de organizaciones de todo el mundo y múltiples industrias, arrojó que solo el 18% de cargos de liderazgo senior están en manos femeninas.

Dicha realidad, agrega la investigación, tiene relación con tres aspectos centrales. El primero de ellos es que el 79% de los encuestados señaló que no han priorizado de manera formal el fomento a la equidad de género en posiciones de liderazgo dentro de sus organizaciones "a pesar de que hay amplia evidencia que correlaciona la equidad de género con el éxito financiero y mejor ventaja competitiva".

Otro factor que incidiría es que los "hombres subestiman la magnitud del sesgo de género en su local de trabajo".

El tercer y último elemento es que pocas compañías muestran un sentido de urgencia o propiedad sobre este tema.

Pese a estos datos, el análisis destacó que hay un grupo de firmas, nombradas como "First Movers" que se destacaron por estar dedicadas a alcanzar la equidad de género dentro de sus rangos de liderazgo. "Estas organizaciones, que comprenden el 12% del total de la muestra, comparten características y valores que fomentan un entorno más inclusivo y proporcionan un ejemplo de cómo crear progreso en sus organizaciones", dice el análisis.

Dichas medidas para potenciar la equidad de género tienen relación con tomar en serio la inclusión de género; estár motivados con el impacto de la equidad de género en la mejora financiera de las compañías; y reconocer y aceptar su responsabilidad en la toma de medidas al respecto.

"Lo que aprendemos del grupo de First Movers es la importancia de establecer objetivos medibles y definir un enfoque sistemático para la inclusión en toda la organización. Eso significa todo, desde reclutar hasta recompensar, desarrollar, retener y promover a las mujeres. Una vez que lo hacemos, se trata de seguir siendo responsables de cumplir con esos objetivos", dijo Michelle Peluso, vicepresidente senior de ventas digitales y chief marketing officer de IBM.

IBM Institute for Business Value es parte de IBM Services, firma que desarrolla información estratégica para ejecutivos de negocios.