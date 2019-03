Hernán de Solminihac: “Se podría hacer un esfuerzo adicional para acelerar los proyectos de OOPP que el país requiere”

Política

Con la distancia que le da no estar en el gobierno, el exministro de Minería de Piñera, afirma que “una de las debilidades que tenemos en el país es que no tenemos proyectos listos para ser materializados”. Sobre Codelco, dice que va a requerir “inversiones”.

Hernán de Solminihac Tampier (61 años, cuatro hijos y un nieto) sonríe cuando se le pregunta si es verdad que hubo un acuerdo entre él y Felipe Larraín para que alguno de los dos se quedara en Clapes durante este gobierno. "Cuando se forma un centro, al inicio depende mucho de las personas. A medida que va pasando el tiempo, pasa a tener cuerpo propio. Por lo tanto era bueno que esto no bajara la guardia, después de que se fuera mucha gente. Era importante que gente que partió desde el inicio pudiera seguir un tiempo hasta que tuviera vida propia como un centro de la Universidad Católica", dice a modo de explicación.

El exministro de Obras Públicas y de Minería del primer gobierno de Sebastián Piñera y actual director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales, Clapes UC, no evita ningún tema: Codelco –es director de la estatal-, la reforma tributaria y la crisis del INE.

- ¿Sigue hablando seguido con Felipe Larraín?

- Sí, conversamos de vez en cuando. Tenemos una amistad. Nos conocemos desde hace tiempo, de la universidad, fuimos directores juntos en el club deportivo de la UC... conversamos, pero básicamente de cosas sociales.

- ¿No comentan la actualidad?

- No, para nada.

- ¿Cómo ha sido estar fuera del gobierno y mirarlo desde Clapes?

- Es interesante mirar las distintas perspectivas, tanto de la oposición como del gobierno. Uno tiene más amplitud para analizar y opinar sobre los temas.

- En su calidad de exministro, ¿cómo evalúa el primer año del segundo mandato de Sebastián Piñera?

- Fue un año complejo por la forma como se ha desarrollado la relación con la oposición. Yo creo que hay distintas iniciativas bastante interesantes que se están llevando adelante, pero hay que implementarlas.

- ¿Cómo la reforma tributaria y la de pensiones?

- Hemos trabajado en varias de esas líneas. Creemos que la reforma tributaria es un avance importante. Es importante que no se baje la tasa de recaudación. Simplificarla también es clave. La gente tiene que poder entender, y no sólo los especialistas, cómo fluyen los recursos hacia el Estado. También tratar de que no haya distorsiones.

- ¿Hay algo que se podría mejorar del proyecto?

- Hay varios aspectos que hemos trabajado. La depreciación acelerada es un estímulo a la inversión, pero creemos que debería ser permanente y no temporal. Además, hemos abogado por un impuesto a los servicios digitales no de 10%, como propone el gobierno, si no de 19% como es el IVA, cuando se trata de servicios como Netflix o Spotify.

- El ministro de Hacienda ajustó la proyección de crecimiento a 3,5% para este año. ¿Se crearon demasiadas expectativas?

- La economía tiene que ver con expectativas, pero creo que se ha ido avanzando. Pero sí hay que despejar algunos aspectos de cuánto se demora en implementarse un proyecto. En el caso de lo de TCVAL en Valparaíso ha demorado mucho el proceso de aprobación. Entonces tenemos que avanzar en cambios que den más certezas y más rapidez en la toma de decisiones, sin afectar obviamente el medio ambiente y las comunidades. En esa línea, la economía ha ido avanzando, pero uno quiere más. Tampoco uno puede esperar que el crecimiento sea mucho mayor. El crecimiento potencial que Chile tiene también está limitado. Entonces es importante lograr esos cambios estructurales que nos permitan dar un salto hacia un crecimiento mayor.

- ¿Cómo damos ese salto?

- No es tan fácil. Además el mercado internacional ha estado complejo. Primero hay que despejar qué cosas podemos hacer como país. Por ejemplo, que se sepa con claridad cómo va a ser la reforma tributaria.

- Se refiere a dar certezas

- Eso es lo principal, despejar la incertidumbre. Segundo, ver cómo avanza la aprobación de los proyectos. Si hacemos un esfuerzo en esta línea, las inversiones van a tener mejor cabida. Ahí podemos pensar en un paso siguiente, que hay que trabajar entre todos: iniciativas en que distintas opiniones pueden converger hacia cuáles son las etapas siguientes para que el país siga creciendo más fuertemente.

- ¿Cómo agregar dinamismo a la economía? ¿Se podría hacer más en construcción, obras públicas, minería?

- En el caso de la minería, tiene que ver también con despejar las dudas de inversión. Básicamente son inversiones privadas –Codelco también funciona bajo los mecanismos que regula la inversión-, si uno despeja eso la minería también podría avanzar más rápido. Hay varios proyectos en carpeta que hoy se están retomando. Una señal positiva es que el Instituto Fraser de Canadá calificó a Chile como la mejor zona para hacer inversiones de Latinoamérica lo que hace al país muy atractivo para invertir. Hay que seguir en esa línea.

-¿Y en obras públicas?

- Este caso es muy distinto porque ahí muchas obras son de iniciativa del gobierno, ya sea directamente o a través de concesiones. Ahí sí se podría hacer un esfuerzo adicional para acelerar los proyectos de OOPP que el país requiere, ya sea a través de inversión directa o a través del apoyo de las concesiones. Se puede lograr no sólo hacer la inversión, que ya es una actividad económica en sí misma, sino que también la obra después de construida produce los beneficios para la cual se crea: mejora la atención de salud si es un hospital, o mejora la conectividad en el caso de un camino, o mejora la calidad del agua en zonas en que es deficiente.

-¿Qué está impidiendo ese salto?

- Hay varios efectos. Uno tiene que ver con que se avance rápidamente con los proyectos, a pesar de que Obras Públicas es la cartera que más tiene una mirada de Estado y no tanto del gobierno de turno, porque muchos de los proyectos que se inician en un gobierno, su materializan en el siguiente o en el subsiguiente. Entonces es muy importante que esa mirada se siga teniendo y que haya una institucionalidad que nos permita mirar en el largo plazo. Lo importante no sólo es hacer las obras hoy día, sino que tener proyectos para poder hacer obras en el futuro. Debe haber un esfuerzo de las distintas entidades relacionadas con OOPP. Hoy tenemos el Fondo de Infraestructura (FI) que ojalá ayude en esa línea.

-Pero al FI se le impidió financiar proyectos privados

- Pero lo importante es que desarrolle proyectos. Una de las debilidades que tenemos en el país es que no tenemos proyectos listos para ser materializados: diseñados y con los permisos avanzados. Si uno no hace un esfuerzo en esa línea, quizás no va a ayudar hoy día, pero sí va a ayudar a que el flujo sea más grande y por lo tanto haya más posibilidad de hacer obras en el futuro. Que los gobiernos decidan qué obra hacer y no tratar de hacer la obra que está más avanzada en su diseño, que a lo mejor no es la obra más importante de hacer. Poder elegir cuál es la obra más útil para el país.

- ¿Cómo se hace eso?

- Hay que tener un mecanismo de inversión, que puede ser el Fondo de Infraestructura, que pueda diseñar proyectos y tener un banco de proyectos permanentes, que se vaya actualizando y mejorando con el tiempo. Materializar proyectos más rápidamente tiene que ver con tener los proyectos y que la aprobación sea más rápida.

- Cómo ven desde Clapes la crisis del INE. Están preocupados?

-Nosotros hicimos ver varias veces que algunos números no calzaban. Si uno no tiene claridad o los números están errados, la verdad es que las políticas públicas no van a cumplir el objetivo para el cual se están diseñando. Hay que avanzar rápidamente para que no solo el INE, sino que todas las estadísticas que tengamos para política pública sean certeras.

Codelco: "Va a requerir inversiones"

-¿Cómo ha visto la dupla de Juan Benavides con Nelson Pizarro?

-Creo que estamos muy bien. La relación que uno ve de trabajo es muy cordial. Son súper transparentes y claros cada uno de ellos. Logramos, como directorio, avanzar con la información que nos van entregando y vamos pidiendo.

-Juan Benavides tiene un perfil distinto que el de Oscar Landerretche, que es un economista y académico

-Son distintos momentos. A Juan yo lo conocía de antes -entramos juntos a la universidad-y es un excelente profesional. Estamos contentos con el trabajo que está haciendo y también con lo que está haciendo Nelson. Ha logrado hacer cosas importantes en Codelco: ha ajustado los proyectos estructurales, ha bajado los costos, ha aumentado la productividad, ha logrado sacar adelante proyectos difíciles. No hay ninguna compañía en el mundo que haga tantos proyectos grandes simultáneamente.

-¿Están preocupados por la relación con los sindicatos?

-No estamos ajenos a eso. Es una empresa que tiene mucha gente que trabaja y que hace un aporte importante para que Codelco tenga estos números y hay que seguir trabajando con ellos. Hay que hacerles ver la importancia de su trabajo para la compañía y lo que eso significa para el país.

-Cómo han evaluado los cambios ejecutivos que han implementado

-Codelco siempre tiene un plan de tener preparados ejecutivos. Muchos de los que se han contratado son de la misma empresa.

-Hubo un recambio generacional

-La verdad es que estamos muy contentos y les deseamos mucha suerte.

-Es necesario que el Estado vuelva a capitalizar Codelco?

Hay que seguir trabajando en ver cuáles son las necesidades de flujo financiero y las necesidades que el país tiene. Porque obviamente el gobierno tiene distintas prioridades y hay que analizarlas en conjunto. Ver cuál es la forma mejor de que el todo, incluido Codelco, sea lo mejor para el país. Pero Codelco va a requerir inversiones, que se pueden hacer con distintos mecanismos.