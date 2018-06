Bitran asegura que regreso de Ponce "es una burla" y desmiente a SQM

Actualidad

El exvicepresidente ejecutivo de Corfo también realizó un mea culpa: "Debí haber escrito todos los escenarios posibles".

Bajando de un avión encontró a Eduardo Bitran la noticia del retorno de Julio Ponce Lerou como asesor del directorio de SQM. "Estoy en shock", afirmó a radio Cooperativa.

El exvicepresidente ejecutivo de Corfo, quien negoció el acuerdo con las sociedades cascadas, para establecer que Ponce no ejercería el control de la minera hasta 2030, dijo que hubo intento por regular el contrato hasta un punto razonable, "pero hay aspectos que uno no puede poner en un contrato, porque sería entrar en detalles absurdos".

"Se entendía y las conversaciones con Rafael Guilisasti fueron clarísimas respecto a que la única opción de avanzar en un acuerdo conveniente para el país, era que Julio Ponce Lerou saliera de la compañía y no entrará de vuelta por la ventana... esto es una burla a los que estuvimos involucrados en el proceso, pero es reírse de los chilenos".

También cuestionó al presidente de SQM, Alberto Salas. "¿Están cuidando a la compañía cuando tienen varios casos judiciales pendientes que pueden afectar operativamente a la empresa?", dijo respecto al rol de los directores.

Respecto de si esto puede dejar sin efecto el acuerdo con Corfo, que extendió la cuota de litio para poder producir hasta 2030, dijo que no, porque los contratos no se pueden poner en todas las condiciones, "pero siempre se entendió que la condición fundamental era el alejamiento de Julio Ponce Lerou".

"A esta altura, no hay nada que hacer... los contratos están cerrados. Nosotros, a pesar de las presiones para terminar unilateralmente el contrato de arriendo, fuimos muy cuidadosos, somos un Estado de derecho, cumplimos las leyes, pero también hay un actuar de buena fe", dijo y agregó que esto aparece como un intento de reivindicar la imagen de Julio Ponce Lerou "y mostrarle a quien negoció duramente hasta el final, que ellos ganaron".

El mea culpa

Más tarde, en radio Duna, Bitran se tomó la noticia con humor, pero también con rabia. "Me siento como el marido engañado, mi señora ha sido muy fiel conmigo, pero en los negocios y la política parece que no me va muy bien", dijo.

Asimismo, realizó un mea culpa: "Debí haber escrito todos los escenarios posibles y en ese sentido puedo tener alguna responsabilidad, no obstante, ese no es el tema central hoy día, es la responsabilidad de los directores con la sociedad y eses es un tema fundamental. No hay que pensar dos minutos para darse cuento que esto daña a la sociedad".

Además, declaró, "yo ya había previsto que algo muy raro estaba pasando cuando ponen a Golborne, que está formalizado por las mismas razones que hicieron acreedor a esta empresa de una sanción enrome del departamento de justicia de Estados Unidos, esto fue un descriterio mayúsculo, era la antesala de algo mucho peor, y el tema no es si a Bitrán lo engañaron o no, el tema es qué implica esto respecto a la tarea conjunta que tenemos que es recuperar la confianza en las instituciones y las empresas".

Con todo, fue claro al expresar que "yo solo puedo dar mi opinión, es el gobierno el que tendrá que decidir cómo actúa frente a esta compañía.

Desmiente a SQM

El agitado día de Eduardo Bitran continúa tras el arribo de los hermanos a SQM y a través de su cuenta de Twitter ha dirigido sus dardos con diversos mensajes, uno de ellos fue para desmentir a la minera no metálica.

"SQM está señalando en Off que habrían informado a Corfo durante las negociaciones que Julio Ponce Lerou podía ser contratado como asesor. Esto es falso y muestra una política habitual de esta compañía", señaló en la red social.

SQM está señalando en Off que habrían informado a CORFO durante las negociaciones que Julio Ponce Lerou podía ser contratado como asesor. Esto es falso y muestra una práctica habitual de esta compañía. — Eduardo Bitran (@EduardoBitran) 5 de junio de 2018

Posibles repercusiones a nivel internacional

En conversación con T13 Radio, este mediodía Bitran manifestó que lo sucedido dejaría al país "muy mal a nivel internacional".

"Yo no sé cuál es la señal que va a dar esto al SEC en Estados Unidos, del Departamento de Justicia. ¿Usted cree que esto pasa piola a nivel internacional? No, esto nos deja mal".

"Incluso uno podría pensar qué puede ocurrir con los ADR", agregó.

Finalmente, el ex vicepresidente de la Corfo fue categórico en señalar que "aquí se ha roto la confianza con la sociedad chilena (...) Yo espero que el directorio reconsidere, recapacite y modifique el acuerdo".