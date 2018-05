Actualidad El impacto social de Easy en sus comunidades La firma desarrolla su relacionamiento comunitario en todo su entorno, a través del voluntariado corporativo. Como parte de su proyecto de marca ciudadana, en Easy -cadena de mejoramiento del hogar de Cencosud- han definido cuatro dimensiones de impacto desde una perspectiva sostenible, que contempla: el cuidado del planeta, del barrio, la empresa y el hogar de sus clientes. Según declara su gerente División Mejoramiento del Hogar, Antonio Ureta, uno de los principales propósitos de la compañía es contribuir a que las personas puedan construir y vivir en el hogar que sueñan. Asimismo, explica que desde este objetivo se generó una estrategia de sostenibilidad, la cual se compartió con cada una de las gerencias en 2017, y se lograron establecer 80 compromisos sostenibles con sus respectivos KPI. “Para cumplir con este desafío, se definió un comité de sostenibilidad que se reunirá cada tres meses, y donde el gerente general hará un seguimiento de cada uno de estos compromisos, los que serán comunicados públicamente a través del Reporte de Sostenibilidad”, detalla. Relacionamiento comunitario El ejecutivo señala que en Easy están conscientes de su entorno, y valoran la conexión que tienen con las propias comunidades donde se ubican sus tiendas en el país. Una de las formas de relacionamiento comunitario se lleva a cabo a través del proyecto “Desafío Local”, desarrollado en conjunto con Desafío Levantemos Chile, donde cada gerente de local y sus colaboradores recorren los barrios y seleccionan un espacio a intervenir como, por ejemplo, el Estadio Trasandino de Los Andes. En otras oportunidades se han mejorado espacios de colegios vulnerables, hogares de ancianos y niños. “Con estas actividades buscamos que cada colaborador de Easy se involucre directamente con las personas que viven en las comunidades donde estamos presentes. Queremos transmitir la importancia de crecer y desarrollarnos juntos. Hemos medido el impacto y encontramos resultados positivos”, enfatiza Ureta. A su vez, destaca que en el voluntariado corporativo han participado más de 1.000 colaboradores de sus 35 locales a lo largo de Chile, ayudando a más de 15 mil vecinos desde Calama a Puerto Montt. Asimismo, agrega que -con el fin de brindarles oportunidades de desarrollo a sus vecinos- la empresa abre sus locales a la comunidad a través de “Feria Local”, iniciativa que también desarrollan junto a Desafío Levantemos Chile. “Se trata de una actividad en donde invitamos a vecinos emprendedores de las zonas cercanas a nuestros locales, que trabajan productos con características sostenibles, a que durante un fin de semana expongan de forma gratuita sus productos en ferias regionales adaptadas a sus necesidades”, puntualiza. Noticias Relacionadas Actualidad Molymet inscribe línea de bonos por US$ 120 millones en Colombia Actualidad Ganancia de Quiñenco cae 17% en primer trimestre del año Actualidad Sebastián Swett Opazo asume como gerente general de Forus

[an error occurred while processing the directive]