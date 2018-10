Escala disputa por marca Grupo Said

Actualidad

Salvador Said dejó atrás el bajo perfil: su abogado anunció que llegará hasta la Suprema para evitar que su pariente Jorge Said Yarur, primo hermano de su padre, se quede con el uso del registro marcario.

“Mi cliente por lo general es bastante bajo perfil, no le gusta el tema mediático, pero esto lo ha llevado a darnos la instrucción de explicar su versión”. Juan Pablo Silva, socio de Silva y Compañía, es el abogado del empresario Salvador Said Somavía en materia marcaria y como tal, dice que llegarán hasta la Corte Suprema para evitar que el tío de su cliente, Jorge Said Yarur, se quede con el uso del registro de la marca ‘Grupo Said’.

El cambio de estrategia de Salvador Said -miembro de la familia controladora de empresas como Parque Arauco y Embotelladora Andina, entre otras- se da luego de que esta semana, el Tribunal de Propiedad Industrial (TPI) otorgara el derecho para registrar la marca a Jorge Said Yarur, en algunas categorías como constructora, proyectos y restaurantes.

Al respecto, este último afirmó que no existe ningún interés de “engrandecernos sobre otras personas” y explicó que “únicamente protegemos nuestra marca, que por derecho nos pertenece”. “El haber tenido que enfrentarnos con familiares por este registro nos produce mucha pena y, al mismo tiempo, molestia por cuanto ellos nunca han privilegiado el apellido en sus negocios. Es más, siempre lo han ignorado y, a pesar de poseer muchas marcas comerciales, en ninguna oportunidad se les ocurrió incorporarlo a alguna de ellas”, agregó.

Fue a fines del año pasado, cuando Jorge Said Yarur -primo hermano de José Said Saffie, papá de Salvador- presentó la solicitud de inscripción de la marca ‘Grupo Said’ ante el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). No obstante, la entidad planteó una dura observación: que la petición incluyó la palabra ‘grupo’, en circunstancias que el solicitante era una persona.

Dado esto, sus abogados escalaron el conflicto y recurrieron al Tribunal de Propiedad Industrial, en donde lograron éxito en cinco categorías.

La palabra ‘grupo’

“La resolución del TPI se ajustó completamente a derecho, toda vez que modificó una resolución que no se condecía con otras análogas que el mismo Inapi había dictado con anterioridad, ya que existen más de 60 marcas registradas por personas individuales, que igualmente contienen la palabra ‘grupo’ y fueron concedidas sin problemas”, dijo la asesora de Said Yarur, Patricia Stocker.

La respuesta de la otra rama familiar es categórica: “Aquí no ha habido controversia. Jorge Said Yarur actuó solo, no hubo oposición porque nosotros vimos que eran rubros que no nos parecían importantes, no obstante, a continuación vimos que esto era parte de un proceso mucho mayor que estaba iniciando este señor. En ese momento nosotros dijimos ‘aquí sí va a haber confusión en el consumidor’”, sostuvo Juan Pablo Silva.

Esto, por cuanto Said Yarur también solicitó la marca Grupo Said para el uso en servicios bancarios, uno de los rubros en los que participan sus familiares, liderados por su primo José Said Saffie, actuales socios de Scotiabank.

“El Grupo Said, y no solo nosotros lo hemos señalado, sino que docenas y docenas de publicaciones, está conformado por don José Said, Salvador Said y por sus hermanas. Ese es el Grupo Said. Entonces, que otra persona venga a señalar que es titular de la marca Grupo Said nos parece confuso y muy alejado de la realidad”, señaló Silva.

Y añadió: “Esto es parte de una intención ilegítima por parte del señor Said Yarur a fin de confundir a la opinión pública. En consecuencia, no vamos a dejar pasar nada, ya sea el uso de la marca en servicios bancarios o cualquier otro rubro. Sí es irracional: el Grupo Said fue parte de BBVA por muchísimos años y ahora es parte de Scotiabank”.

El abogado explicó que apenas estas solicitudes se conviertan en un registro, iniciarán las acciones de nulidad que correspondan. “Acompañaremos toda la prueba que tenemos. Vamos a recurrir al Inapi, al Tribunal de Propiedad Industrial y a la Corte Suprema, eventualmente”, dijo Silva.

“No se ha analizado si se van a pedir las marcas. Lo único claro es que éstas no deben ser de propiedad de Jorge Said Yarur, pues él solo causa confusión”, remató.

Las diferencias se hacen públicas

En noviembre de 2015, Jorge Said Yarur hizo públicos sus conflictos con el resto del clan, al criticar la gestión al mando de Parque Arauco. Incluso inició acciones judiciales –hasta ahora sin éxito y condenado en costas- contra la operadora de centros comerciales y su presidente, José Said, por supuestos daños sufridos por el empresario cuando administraba el bowling y las máquinas de juegos (Cosmic Center) en el subterráneo del centro comercial.