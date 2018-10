Falabella detalla a inversionistas su plan para enfrentar la arremetida del e-commerce

Actualidad

El gerente general de Falabella aseguró en la presentación ampliada del road show por el aumento de capital que "el futuro de Falabella es un ecosistema físico y digital".

Positivas son las proyecciones que hacen en Falabella con la irrupción del e-commerce. Así lo dejó ver el gerente general de la firma, Gaston Bottazzini, en una presentación ante inversionistas ad portas del anunciado aumento de capital de US$ 800 millones, que vino aparejado a la compra de Linio.

Teniendo en consideración que el 8,5% de las ventas de la compañía están hechas en plataformas digitales, Bottazzini explicó que "el futuro de Falabella es un ecosistema físico y digital que le da todo lo que necesita al cliente".

Considerando lo anterior es que aseguró que "la especialización de los centros de distribución va a ser muy importante en nuestra diferenciación".

El gerente general de la empresa de retail expuso en la presentación ampliada del road show, realizada en el hotel Ritz, y que tuvo como finalidad convencer a los inversionistas de participar en el aumento de capital. En la oportunidad, aclaró a los asistentes que "el foco en e-commerce no significa que Falabella no crecerá en canales físicos".

En los planes de la empresa también influye la reciente adquisición de Linio, frente a lo cual Bottazzini manifestó que la operación "representa un punto de inflexión en nuestra estrategia digital". De todas formas comentó que la idea que tienen en Falabella es mantener ambos sitios separados.

"La gente que entra al sitio web de Falabella espera una propuesta similar a la tienda (...) este cliente conoce a Falabella. Linio es diferente, ahí uno espera encontrar cualquier cosa. El tipo de cliente que usa Linio es mucho más diverso. No es necesariamente uno que va a la tienda", explicó.

"Dado eso, nuestro proyecto es que el marketplace se mantenga como una plataforma separada", añadió a los asistentes.

En total, serán US$ 285 millones los que invertirá Falabella en la adquisición de Linio, US$ 138 millones para la operación como tal y otros US$ 147 millones para fortalecerla. Todo esto como parte de la estrategia de crecimiento de la compañía, en la que se incluyen otros US$ 200 millones que estarán destinados a desarrollar soluciones logísticas y de pago online, US$ 120 millones para el análisis de data, US$ 150 millones para financiar el proyecto de IKEA y US$ 80 millones en consolidar la marca Sodimac en las operaciones de Brasil.

Con respecto a la posible llegada de Amazon a nuestro país, Bottazzini destacó que "la red de tiendas físicas es una ventaja competitiva" ante este tipo de actores.

Eso sí, señaló que "la llegada de ese tipo de players va a ser más rápida que la vista con las fast fashion en su momento".

Finalmente, con respecto a la fusión entre Banco Falabella y CMR, el CFO de la firma, Alejandro González, dijo que "hemos avanzado en todo lo que hay que hacer para hacer efectiva y operativa esa fusión (...) para que así, al momento de tener la aprobación de la transacción, esto se haga de manera relativamente rápida y sin dolor. Cuándo se concretará está en manos de la Superintendencia (...) ellos buscan que haya cero impacto para los clientes y estamos en línea con eso".

Sumado a esto, González adelantó que "estamos generando procesos 100% digitales. Por ejemplo la apertura de una tarjeta si firmar ningún papel ni hablar con una sola persona".