GNL se suma a Enap y Codelco y también descarta responsabilidad en contaminación que afectó a Quintero y Puchuncaví

Actualidad

Además, se refirieron al artefacto explosivo que encontró Carabineros en un pilar del muelle GNL Quintero con un cartel contra el presidente Piñera.

Las estatales Enap y Codelco descartaron responsabilidad en la emergencia que ayer se desató en Quintero y Puchuncaví, luego que gases de hidrocarburo causaron contaminación que afectó a los habitantes, generando un centenar de atenciones médicas.

Y esta mañana también se sumó GNL Quintero, empresa que junto con lamentar la situación que se vive en esa localidad, enfatizaron que no están implicados.

"Nuestro Terminal mantiene una operación limpia, en un circuito cerrado, y que dadas las características del gas natural licuado (que es no tóxico e inodoro), es técnicamente imposible que los eventos de olor y contaminación atmosférica tengan algún vínculo con GNL Quintero", dijo la firma en un comunicado, al tiempo que mostraron su disposición a colaborar con las investigaciones para determinar las causas de lo acontecido.

Cabe recordar que las empresas estatales dieron a conocer ayer también a través de comunicados que sus instalaciones no tiene relación con la emisión de estos gases.

Codelco señaló que las operaciones de la fundición y refinería de Ventanas, no tienen ninguna relación con la emisión de compuestos derivados de hidrocarburos e informó que desde el 21 de agosto, día en que se detectaron malos olores a raíz de un tipo de gas no identificado en la comuna de Quintero, han mantenido sus puertas abiertas a las autoridades ambientales y de salud, con las que ha compartido toda la información disponible, especialmente la proporcionada por distintas estaciones de monitoreo con las que cuenta la empresa. En específico, la red de monitoreo de la calidad del aire indica que no se han superado los parámetros en ninguna de las mediciones y que se cumple con la norma ambiental.

Enap, en tanto, aseguró que "nuestras instalaciones no tienen la altura suficiente, ni cuentan con fuentes de emisiones constantes cuya concentración sea capaz de atravesar la bahía, llegar al centro de la ciudad y causar los efectos registrados en la comunidad". En esa línea, explicaron que las actividades rutinarias del terminal son la descarga de crudo, almacenamiento de productos, carga de productos y actividades de mantención, y que los productos que se han mencionado, tales como nitrobenceno, cloroformo de metilo y tolueno no se utilizan en sus actividades. "Además, en caso de existir cualquier emanación, los primeros afectados serían los trabajadores involucrados en el proceso, lo que no ha sucedido", afirmaron.

En relación a la inspección ambiental realizada por la SMA y la Seremi de Salud el día 22 de agosto, la autoridad sanitaria sólo constató olores propios de la actividad de mantención de los estanques, señalando que, "a 20 metros, no se percibe olor a hidrocarburo".

Artefacto explosivo

También GNL Quintero se refirió al artefacto explosivo casero que esta mañana encontró efectivos de Carabineros en el terminal, donde además dejaron un cartel de protesta por la situación ocurrida durante los últimos días ligados a la contaminación, mediante el cual emplazaron al presidente Sebastián Piñera, informó BioBio Chile.

En concreto, según detalló la compañía, cerca de las 07:50 hrs. los sistemas de seguridad detectaron la presencia de un posible artefacto explosivo en uno de los pilotes del Muelle de nuestro Terminal, ubicado en la playa, consistente en un balón de cinco litros de GLP.

"Tan pronto tuvimos conocimiento de los hechos, pusimos en marcha nuestro protocolo de emergencias, comunicándonos con las autoridades pertinentes, con tal de preservar la seguridad, tanto de nuestros trabajadores, como de la comunidad y nuestra infraestructura. Un operativo del GOPE de Carabineros determinó que no se trata de un artefacto explosivo", precisaron.

Contaminación

A raíz de lo anterior, se decretó para esas comunas Alerta Amarilla y la suspensión de clases en los establecimiento educacionales, según informó Soy Valparaíso.

Un centenar de estudiantes y personal de colegios y liceos comenzaron a sentir ayer síntomas propios de intoxicación: mareos vómitos, náuseas, y síntomas neurológicos, por lo que fueron evacuados y atendidos por equipos de emergencia.

Según los afectados, se sintió la presencia de un olor similar al del azufre y la presencia en el suelo de un polvillo de color amarillento.

El episodio es el segundo de contaminación en menos de siete días.

Según el medio citado, el diputado RN Luis Pardo precisó ayer que ya existe certeza de lo que habría ocasionado los problemas de salud, y que será la ministra de Medio Ambiente quien entregará la información. "Aparentemente serían empresas instaladas", dijo el parlamentario en el lugar. Dicho, esto las empresas Enap y Codelco salieron a descartar alguna responsabiliad en lo ocurrido.