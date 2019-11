Gremios piden alcanzar un "acuerdo político" por la seguridad nacional

Actualidad

"Se nos acabó el tiempo. Sin Estado de Derecho el país está dejando de producir, se nos hace imposible trabajar y los efectos una vez más lo pagarán los ciudadanos comunes y corrientes", dice una carta enviada por empresas.

En medio de una compleja situación económica tras un mes desde que inició la crisis social que atraviesa el país, distintos gremios suscribieron una carta solicitando que se repongan las condiciones para poder producir.

La misiva expone que con los niveles de violencia y delincuencia que, según los gremios, hay en la actualidad, se hace cada vez más difícil seguir abasteciendo al país de los bienes y servicios que proveen diariamente las Pymes.

"Se nos acabó el tiempo. Sin Estado de Derecho el país está dejando de producir, se nos hace imposible trabajar y los efectos una vez más lo pagarán los ciudadanos comunes y corrientes", dice el texto.

De esta forma, exigen que en un plazo no superior a las 72 horas la clase política tome medidas al respecto y que desde la base del "Acuerdo por la Paz, la Democracia, en contra de la Violencia" se suscriba un Acuerdo Político Transversal por la Seguridad Nacional".

Para eso, dicen los empresarios, es necesario "empoderar a las policías y hacer uso de todos los instrumentos jurídicos que contempla la constitución, incluidos los Estados de Excepción para asegurar la PAZ (sic), es el único camino posible para que Chile no se caiga a pedazos, no sigac aumentando el desempleo y para que las empresas pequeñas no sigan quebrando".

"Si la clase política en su mayoría no asume la responsabilidad de garantizar la paz social con la misma solidaridad, compromiso y formato que el acuerdo por la nueva constitución, nos será imposible salir a trabajar con la seguridad mínima que requerimos para abastecer normalmente al país", concluye la carta.

Entre los firmantes de la misiva se encuentran la Multigremial de Emprendedores, la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC), la Sociedad de Fomento Agrícola de Temuco (SOFO), la Multigremial de la Araucanía, entre otros.