La carta de despedida de Eugenio Ponce tras su salida del directorio de SQM

Varios movimientos hubo en la última junta de accionistas de SQM desarrollada esta mañana, la que estuvo marcada por la despedida del presidente de la compañía, Eugenio Ponce Lerou, que tras 37 años, se retira de la minera en el marco del acuerdo alcanzado con SQM, en el que quedó establecido que no podía haber familiares del histórico controlador Julio Ponce en la administración de la compañía.

En reemplazo de Ponce, quien asume como nuevo presidente del directorio de SQM es Alberto Salas.

Asimismo, se confirmó el arribo de el exprecandidato presidencial Laurence Golborne como director representante de la serie B de la compañía.

Así, el directorio quedó conformado por Alberto Salas, Hernán Büchi, Gonzalo Guerrero, Patricio Contesse, Darryl Stann, Mark Fracchia, Arnfinn Prugger y Golborne.

La despedida

El ahora expresidente de la minera no metálica, leyó una carta de despedida a los accionistas, que reproducimos a continuación:

Estimados señores accionistas:

Quiero dirigirme a ustedes fundamentalmente para agradecer y ponderar brevemente estos años en SQM.

Muchos cambios han ocurrido en SQM desde 1981, cuando ingresé a esta compañía. Sería muy largo de enumerarlos ahora, por lo que no viene al caso hacerlo, pero sí contarles que llegué a una empresa con grandes pérdidas y con su futuro seriamente comprometido, y que ahora me voy con una compañía que ha consolidad un liderazgo mundial en cuatro de sus cinco líneas de negocio, con finanzas muy robustas, con excelentes resultados y con un horizonte a mediano y largo plazo que se presenta lleno de oportunidades y buenas proyecciones.

Estos logros son fruto de una gestión silenciosa de un admirable equipo humano en cada una de nuestras faenas y oficinas; en la Pampa salitrera, en Tocopilla y en el Salar, en Santiago y también en las más de 20 oficinas comerciales en el extranjero. También son resultado de la enorme voluntad de los directores y presidentes que me predecedieron, así como de todos los accionistas que tuvieron y tienen fe en esta empresa, y de los cerca de 10 mil trabajadores que con su esfuerzo y compromiso diario han contribuido a engrandecer esta compañía.

A todos ellos, mis agradecimientos y sincero reconocimiento.

En lo personal, agradecer también a quienes durante estos años en Soqui, me ayudaron y enseñaron tanto... para comprender la operación, sus diferentes procesos, el aporte a la investigación, y que me apoyaron a emprender el ambicioso desafío comercial de los últimos años a través de los cinco continenete; también a quienes me han acompañado en mi tarea de presidente del Directorio.

Me voy con enorme satisfacción de una carrera muy plena en logros profesionales y humanos.

Señores accionistas, el Directorio que acaban de elegir es de gran capacidad y estoy seguro que conjuntamente con la administración liderada por Patricio de Solminihac, sabrá conducir a SQM con excelencia y con la capacidad de seguir agregando valor para todos los accionistas.

En bien de ellos y de toda compañía, les deseo el mayor de los éxitos.

Atentamente,

Eugenio Ponce

Presidente del Directorio de SQM

