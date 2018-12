Molestia en la Sofofa con el gobierno y piden “rol más activo” a Larraín Matte

Actualidad

El presidente de Enel Chile, Herman Chadwick, señaló que este es un problema “de orden público”.

El conflicto portuario que en la jornada de ayer se agudizó, se tomó el tradicional consejo general que todos los meses se realiza en la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa). Sin embargo, el tema se abordó desde la arista de la intervención que realizó La Moneda en el conflicto.

El presidente de Enel Chile, Herman Chadwick, cuestionó la forma en que se ha abordado el tema. "Yo no digo que no intervengan, lo que digo es que definan el tema. Si el problema de Valparaíso es un problema de que la legislación de los puertos está mal hecha, es un problema distinto y de largo aliento (...) esto no es un problema general a mi juicio, ni es un tema laboral ni de transporte, es de orden público", dijo.

Otros asistentes del encuentro aseguraron que en la cita se discutió el rol que ha jugado en el debate el titular de la Sofofa, Bernardo Larraín. "Se le pidió una participación mas activa, por parte de un sector importante, pero él dijo que este es un problema exclusivo de Valparaíso", comenta un asistente al encuentro.

Otro consejero que participó en la cita agregó que al interior del gremio existe molestia con el Gobierno y con la forma en que intervinieron.

"No corresponde, ese tipo de cuestionamientos a la empresa no corresponde. Acá ha existido vandalismo, violencia, y el gobierno acusa a la empresa de ser intransigentes", agregó otro asistente.