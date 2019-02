Pesar por el fallecimiento de María Ignacia Benítez, la ex ministra de Medio Ambiente

Actualidad

La noticia fue informada por la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, quien comunicó que la también directora de empresas se encontraba en una clínica capitalina.

La exministra de Medio Ambiente del primer gobierno de Piñera y directora de Colbún, María Ignacia Benítez, falleció esta mañana en una clínica de Santiago.

La noticia fue informada por la ministra Secretaria General de Gobierno, Cecilia Pérez, quien indicó en Radio Duna que "estoy volviendo de vacaciones con una noticia muy triste (...) tenemos el pesar de poder acompañar en su dolor a la familia de la ex ministra María Ignacia Benítez que hace pocos minutos atrás falleció en una clínica capitalina", añadiendo que "fue compañera nuestra en el primer gobierno, ex ministra, ex consejera regional, servidora pública, mujer joven, la vamos a llevar en nuestro corazón".

Benítez viñamarina y de 60 años, fue ingeniera Civil Químico de la Universidad de Chile, con una amplia y reconocida experiencia en el sector público, privado y académico, llegando a ocupar el cargo de ministra de Medio Ambiente, durante todo el primer período del gobierno del presidente Piñera.

En el ámbito privado, Benítez también participó como jefa de Proyectos Senior y subgerente de Finanzas de Gestión Ambiental Consultores (GAC). Fue también socia de Teamfex Spa.

Además del directorio de Colbún, en marzo del año pasado fue nombrada como directora independiente de Barrick Gold en Canadá.

La también militante de la UDI venía luchando con una enfermedad hace varios meses.

Hoy, luego de larga enfermedad, murió María Ignacia Benítez. Gran mujer, cariñosa amiga y notable ministra de Medioambiente. Desarrolló sus talentos en plenitud, junto a su familia, amigos y seres queridos y sirvió con compromiso y amor a su patria. Gracias y descansa en paz. — Sebastian Piñera (@sebastianpinera) 28 de febrero de 2019

Lamento mucho fallecimiento ministra María Ignacia Benitez. Su aporte a la institucionalidad, creación superintendencia, normativas exigentes como MP2.5, termoeléctricas, fundiciones, MAPS, fue fundamental para fortalecer al @MMAChile naciente. Una mujer tremendamente talentosa pic.twitter.com/RKeZooPT7K — Marcelo Mena (@marcelomena) 28 de febrero de 2019

Mi cariño, admiración y homenaje para una mujer brillante. Una generosa compañera y amiga de gabinete durante el primer gobierno del Pdte @sebastianpinera. Mucha fuerza, paz y todo nuestro apoyo para la familia de una tremenda servidora pública como lo fue María Ignacia Benítez. https://t.co/QIbhlyC7ks — Cecilia Pérez Jara (@ceciperez1) 28 de febrero de 2019

Hoy falleció María Ignacia Benítez, ex ministra de Medio Ambiente 2010-2014. Con mucho cariño y respeto quiero enviar mis condolencias a todos sus seres queridos y familiares. Gran mujer, inteligente, noble y excelente servidora pública. Querida María Ignacia, descansa en paz. — Cecilia Morel Montes (@ceciliamorel) 28 de febrero de 2019