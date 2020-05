Presidente Sochimi: "Quiero saber que hice lo posible para que menos gente muera"

Actualidad

El médico Tomás Regueira se reúne semanalmente con el Subsecretario Arturo Zúñiga. Fue quien estableció el criterio de manejo de última cama; organizó un sistema de turnos que funciona 24/7 para asesorar a intensivistas de todo el país y es quien prende las alarmas cuando la demanda por camas críticas aumenta más rápido que la oferta. "Todavía no estamos en el peak", asegura.

Cada día, alrededor de las 10 de la noche, el jefe del Centro de Pacientes Críticos de la CLC Tomás Regueira (44) hace los últimos llamados: a cada uno de los jefes de medicina intensiva de los hospitales y clínicas del país para saber cuántas camas tienen ocupadas y cuántas disponibles. Las ordena y hace un nuevo recuento que publica a diario la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva (Sochimi), entidad que preside desde hace un año y medio y cuyo período vence en noviembre.

A comienzos de marzo, cuando la asociación empezó a asesorar al Ministerio de Salud en la crisis del Covid-19, pidió al gobierno la información del número de camas críticas y dónde estaban. "Nos dimos cuenta que había una gran ausencia de datos", cuenta el médico. "Ahora eso cambió, pero en ese momento me dio impotencia de no poder tener la información para poder participar como sociedad intensiva", dice. Llamó a Alberto Dougnac, decano de la Facultad de Medicina de la U. Finis Terrae. "Necesitamos información de dónde se están saturando los enfermos para levantar las alarmas cuando sea necesario", le especificó.

Dougnac armó un grupo de 30 estudiantes quienes desde entonces llaman cada día a cada centro para chequear la disponibilidad de camas. Pero cuando es ya de noche, y la información aun no llega -porque no todos responden a los internos-, el propio Regueira se involucra personalmente y llama directo a los jefes para apurar el proceso. Ese sistema paralelo de conteo- la Unidad de Gestión Centralizada de Camas (UGCC) tiene sus propias cifras, pero no son públicas- es en base al cual el médico ha sido enfático en los últimos días en señalar la necesidad urgente de que todos los centros -públicos y privados- aumenten rápidamente su número de camas. De acuerdo a ese último recuento, la ocupación en la Región Metropolitana está en 94%.

