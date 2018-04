Teck compra participación de los Hurtado-Vicuña en Quebrada Blanca

Actualidad

Ad portas de la decisión de expandir la faena, con un proyecto que considera una inversión de US$ 5 mil millones.

Seis años después de que la familia Hurtado-Vicuña anunciara su intención de vender su participación en Quebrada Blanca, ayer se concretó la operación.

Fue el controlador de la faena, la empresa canadiense Teck, quien adquirió los títulos, aumentando su participación hasta 90%, a cambio de hasta US$ 162,5 millones por el paquete accionario del 13,5% que tenían los también dueños de Pucobre.

Según explicaron a través de un comunicado, la transacción considera un pago inmediato de US$ 52,5 millones, pero tiene una serie de pagos variables adicionales.

Uno de ellos tiene que ver con la concreción de la expansión de la faena, a través del proyecto Quebrada Blanca II (QB2), para lo que se necesita una inversión de US$ 5.000 millones, decisión que será adoptada durante el segundo semestre.

De lograr la aprobación del permiso ambiental de las obras -una vez vencidos los plazos de reclamación-, Teck pagará otros US$ 60 millones, y en caso de que el proyecto salga adelante, 30 días después de la primera producción, se pagarán otros US$ 50 millones a los Hurtado-Vicuña.

Aparte de esto, en caso de que el promedio del precio del cobre exceda los US$ 3,15 por libra anuales por los tres años posteriores a la puesta en marcha de la faena, Teck pagará hasta US$ 100 millones extras.

"Esta transacción simplifica la propiedad y la estructura de capital para QB2, dándole a Teck flexibilidad adicional con respecto a las opciones de financiamiento para el proyecto", aseguró Don Lindsay, presidente y CEO de Teck.

A la fecha ya se han invertido más de US$ 100 millones para los estudios preliminares del proyecto, mientras que el desembolso final que busca extender la vida útil de la faena unos 25 años, tendrá que ser financiado en su totalidad por Teck, ya que el otro propietario, la estatal Enami, cuenta con una opción preferente que le permite mantener su paquete de acciones del 10%, sin que concurrir a la inversión.

Aunque no está claro el destino que tendrán estos recursos, el grupo Hurtado está reorganizando la sociedad mediante la cual participa en Pucobre, con miras a desarrollar El Espino, que requerirá US$ 630 millones en inversión.

Al estilo Pacheco: ministro Prokurica creará agenda de desarrollo para la minería

Una serie de anuncios realizó ayer el ministro de Minería, Baldo Prokurica, en su visita a la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados.

El exsenador fue enfático en decir que el gobierno buscará impulsar 44 proyectos mineros que ya cuentan con su Estudio de Impacto Ambiental aprobado, y que en conjunto suman más de US$ 53 mil millones de inversión.

"Vamos a crear una oficina de gestión de proyectos de inversión, para atraer y acompañar a los proyectos, hay inversionistas que se pierden en los trámites. Los Seremis están disponibles para acompañar y ayudar", aseguró.

Según los cálculos de la cartera, estas iniciativas generarían hasta 88 mil nuevos empleos durante su etapa de construcción y unos 31 mil en su operación.

Asimismo, se dio a conocer que durante esta semana se creará una comisión asesora presidencial, mediante la cual se formulará una agenda minera 2018-2050, siguiendo los pasos de lo que hizo el exministro Máximo Pacheco en materia energética, además de un grupo de trabajo que buscará simplificar la obtención de permisos.

Por último, Prokurica reconoció retrasos en la modernización de la fundición Paipote de Enami, la que estaría recién para comienzos de 2019.