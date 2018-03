Transantiago: Hutt introduciría mejoras a licitación de recorridos

Actualidad

El TDLC mantiene congelado el concurso para dos de las seis zonas en juego, lo que impediría seguir con la licitación.

Agencia Uno

Hoy a las 11:00 horas, la ministra de Transportes, Gloria Hutt, dará a conocer la fórmula que implementará para dar una salida a la trabada licitación del Transantiago y que mantiene en ascuas a siete empresas que participaron en el concurso que fue congelado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC).

La decisión del tribunal de reanudar cuatro de las seis unidades de negocios que están en juego abrió un nuevo escenario para la autoridad, metiéndole presión para que definiera los caminos a seguir.

Aunque se ha mantenido en total reserva la fórmula que estaría pensando Hutt para el proceso, fuentes dicen que el camino que se anunciará hoy sería rearmar completamente la licitación.

Esto, porque pese a que se liberaron cuatro unidades, el sistema operacionalmente y legalmente funciona como un todo, dificultando separar esos concursos de los dos que se mantienen congelados.

Además ayudaría a despejar la variable tribunal, ya que un eventual fallo adverso podría afectar a todas las unidades, pese a que ya puedan estar adjudicadas.

De concretarse esta salida, implicará que se amplíen los contratos de los actuales operadores. En el caso que la autoridad decidiera no continuar con algunas de las empresas cuestionadas, se abrirá la opción de reasignar esas unidades hasta que se realice el llamado a licitación.

Ayer, la ministra Hutt se reunió con los senadores Juan Pablo Letelier (PS), integrante de la comisión de Hacienda y de Transportes del Senado, Carlos Montes (PS) y Guido Guirardi (PS), quienes advirtieron sobre los efectos de no seguir con la licitación.

“Si ellos deciden prorrogar, no solo tiene un costo reputacional para el país, sino que va a generar desde muy temprano una tensión en el área que no es bueno. Si se quiere -como ha dicho el presidente Piñera- buscar acuerdos, si es cierto que el ministro de Hacienda dice que las finanzas públicas son estrechas, no puede ser que entre las primeras decisiones esté descartar una licitación”, advirtió el senador Letelier.

Designaciones y cambios

Una de las dificultades de la instalación del ministerio ha sido elección del director del Directorio de Transporte Público Metropolitano (DPTM) que maneja el Transantiago, aunque ya habría humo blanco y se daría a conocer prontamente.

Trascendió que algunos nombres rechazaron la propuesta, entre ellos Francisca Yáñez, exdirectora de Conaset; Javier Olivos, exdirector de la División de Transporte Público Regional; José Luis Rodríguez, ex Latam Airlines, y Álvaro Caballero, ex Metro. Mientras, ya se cambiaron 7 de las 10 jefaturas de las divisiones internas.