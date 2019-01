Bicecorp reporta caída de 27% en sus utilidades durante 2018

Banca / Instituciones Financieras

La firma presidida por Bernardo Matte cerró el año pasado con ganancias por US$ 123 millones.

Bicecorp se convirtió en una de las primeras firmas relacionadas al mercado de capitales en dar a conocer sus resultados al término de 2018. La compañía ligada a la familia Matte informó a la Comisión para el Mercado Financiero que obtuvo utilidades por US$ 123 millones al cierre de diciembre del año pasado. Este resultado es un 27% inferior que el registrado en 2017.

Desde la firma aclararon que "esta disminución se explica principalmente por el menor desempeño obtenido por su filial Bice Vida".

La compañía presidida por Bernardo Matte Larraín explicó que dicha filial obtuvo ganancias por US$ 22 millones, "un 64,5% inferior al resultado de diciembre de 2017, el que se genera principalmente por el menor desempeño en renta variable".

Una señal de ello, es que Bice Vida reportó pérdidas por $ 3.234 millones entre octubre y diciembre del año pasado.

En el caso de Banco Bice, la entidad reportó US$ 96 millones en utilidades, un 5,9% menos que los US$ 103 millones alcanzados en 2017, "donde un mayor ingreso por intereses y reajustes no compensó el aumento en el gasto de las provisiones por riesgo de crédito".

En términos consolidados, solo durante el cuarto trimestre de 2018, Bicecorp reportó utilidades por $ 14.262 millones, lo que representa una baja de 54,2% respecto al mismo periodo de 2017.

Tendencias

A la hora de hacer los pronósticos, la entidad manifestó que "en función de las últimas cifras de actividad conocidas, anticipamos una expansión del PIB de un 4,0% para el año 2018. En cuanto al presente año, proyectamos un crecimiento de 3,5%; sustentado por la evolución de la inversión y estabilidad en el desempeño del consumo privado. En cuanto a la inflación, prevemos una tasa de 2,9% en el 2019, con una convergencia de la inflación menos volátil hacia el centro del rango meta del Banco Central".

La compañía concluyó "que se consolidan los argumentos para un proceso de alza de tasas por parte del Banco Central. De todos modos, entendemos que dicho proceso sería gradual y dependiente de la evolución de la economía. Así, anticipamos que el tipo rector alcanzaría un nivel de 3,25% al cierre año 2019".