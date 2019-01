Piñera destaca importancia de la banca al promulgar ley que moderniza regulación del sector

Banca / Instituciones Financieras

Mandatario dijo que "lo que se busca es establecer los más altos estándares de calidad, de solvencia, pero también de transparencia para que el sistema bancario".

El Presidente Sebastián Piñera, junto al ministro de Hacienda, Felipe Larraín, promulgó la Ley que Moderniza la Legislación Bancaria y que fija estándares más estrictos de operación junto con establecer buenas prácticas internacionales.

Piñera explicó que "sabemos lo importante que es para el desarrollo de los países tener un sistema bancario eficiente, transparente y competitivo, tres adjetivos muy necesarios".

Además, el mandatario indicó que "lo que se busca es establecer los más altos estándares de calidad, de solvencia, pero también de transparencia para que el sistema bancario pueda cumplir y el sistema financiero pueda cumplir el importante rol que le corresponde".

El mandatario dijo que la norma "va a permitir una mejor capitalización y solvencia, para lo cual va a haber un periodo de tiempo de ajuste de más de 4 años, y que contempla múltiples instrumentos para mejorar la capitalización y solvencia de nuestro sistema financiero, no solamente los mecanismos tradicionales de capital, sino que también bonos subordinados, bonos perpetuos, que van a permitir cumplir ese objetivo".

Asimismo, indicó que el sistema va a proteger mucho mejor los ahorros de las empresas y de los ciudadanos, porque este Proyecto de Ley mejora la garantía estatal a los ahorros, que antes era hasta 120 UF por persona, por institución, y se extiende con esta ley a 200 UF por persona, por institución, y un total de 400 UF con el sistema en su totalidad.

Por otro lado, el Proyecto de Ley también integra a la Comisión para el Mercado Financiero la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, lo que ocurrirá desde el 1 de junio, lo cual va a permitir que va a ser una institución colegiada y va a permitir tener una mirada más sistémica de la forma de regular, de la forma de pensar y planificar, y también de la forma de controlar las características y buen funcionamiento del sistema.

El Presidente dijo que lo anterior "va a permitir que el sistema sea mucho más transparente, porque va a permitir una supervisión y una regulación prácticamente en línea, y eso también es un gran avance para que Chile tenga un sector financiero que juegue un rol tan importante en el desarrollo de nuestro país, a la altura de los mejores sistemas financieros del mundo".

Durante la actividad Piñera recordó que la norma se inició en la administración anterior "quiero destacar que este proyecto se inició en el Gobierno anterior, y por eso agradezco al ministro (Rodrigo) Valdés, que fue quien inició este Proyecto de Ley, pero lo tomó nuestro Gobierno, y quiero apreciar y agradecer la labor que hizo el ministro Felipe Larraín".

Cabe recordar que la legislación bancaria chilena no se había modificado de manera relevante desde 1997 y aún está regida por los principios del Acuerdo de Basilea I, que fija parámetros internacionales de buenas prácticas y solidez financiera.

Los bancos tendrán cuatro años de transición para cumplir con los nuevos requerimientos, que buscan que operen de manera segura para así resguardar la estabilidad del sistema financiero, evitar crisis y cuidar el empleo y la calidad de vida de los chilenos.

Los proyectos

Además, en su discurso destacó que "hay dos proyectos de ley que van a ser discutidos durante este año que tienen una particular importancia", en referencia a la reforma tributaria actualmente en el congreso y la reforma laboral próximamente a ser presentada por el Ejecutivo.

Explicó que "se trata de la modernización tributaria, cuyo objetivo central hacer que nuestro sistema tributario sea un motor que impulse el crecimiento, la inversión, la innovación, el emprendimiento y la productividad. Y en segundo lugar darle más simplicidad y más certeza jurídica a nuestro sistema tributario".

Piñera luego señaló que "pero hay otro proyecto que también estimamos absolutamente necesario, que tiene que ver con una modernización laboral. Yo sé que cada vez que hablamos de una modernización laboral hay algunos que, de manera automática, hablan de precarización laboral".

Sin embargo, precisó que "no hay nada que haga más precario el trabajo un país que no es capaz de crecer y de crear mucho y buenos trabajos. Y la Modernización Laboral lo que busca es, precisamente, facilitar la creación de muchos y buenos trabajos".

El mandatario manifestó que hay que "entender que en el mundo moderno las relaciones laborales no son las que existían en los tiempos pasados. Los países compiten como países, con su infraestructura, con sus empresas, con sus trabajadores, con sus legislaciones y con sus gobiernos".

En consecuencia, planteó que "una modernización laboral para crear más y mejores trabajos, para enfrentar los grandes desafíos del futuro como la robótica, para compatibilizar el mundo del trabajo con el mundo de la familia, es el objetivo central de esta segunda modernización".

Impuesto a las personas

En tanto el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, precisó que no existe un compromiso para elevar el impuesto a las personas en el marco de las conversaciones para lograr acuerdos con los sectores políticos en la reforma tributaria.

Señaló que "nosotros no estamos hablando de instrumentos específicos en estos momentos, estamos hablando de principios, eso es lo que hemos acordado con los miembros de la comisión de Hacienda de la Cámara y los jefes de bancada, donde hay ocho principios y no instrumentos específicos. La discusión de los instrumentos ya va a tener lugar, no queremos adelantarla".

Respecto del reintegro al impuesto a los camioneros explicó que "hemos mantenido lo vigente hasta el 31 de diciembre y el reintegro es del 80% y solamente para los microempresarios del sector transporte de carga, es decir, aquellos que tiene un camión y un tope de facturación de 2400 UF anuales, 200 UF mensuales que es lo que definimos como microempresa de transporte".

Dijo que "entiendo que hay algunos que quieren más reintegro y otros menos, nosotros lo hemos mantenido porque este es un aporte a las pymes de transporte de carga y en segundo lugar a los consumidores, porque hay más competencia".