Superintendencia de Salud anuncia inicio del proceso de liquidación de la garantía de la ex Isapre Masvida

La Superintendencia de Salud anunció hoy que el próximo jueves 18 de enero dará comienzo al proceso de liquidación de la garantía de la ex isapre Masvida, con la que se pagarán las deudas que ésta aún mantiene con prestadores y de los usuarios que se han generado recientemente.



Para ello, la institución publicará en el portal web www.supersalud.gob.cl el listado de deudas reconocidas por la ex isapre, tras lo cual los acreedores tendrán 60 días corridos para reclamar si encuentran diferencias o están en desacuerdo con lo publicado.



Para facilitar el procedimiento, la Superintendencia habilitará –desde el próximo jueves- un banner especial, con preguntas y respuestas y pasos a seguir para los usuarios, cuyo objetivo es guiar e informar a los usuarios de este proceso. En este banner se informará además los requisitos para el reclamo y la documentación necesaria. Tras la revisión de los antecedentes que se presenten, y resueltas las diferencias, la Superintendencia contará con el plazo de 90 días corridos para proceder al pago, período que en algunos casos podría verse alterado si existen impugnaciones administrativas o judiciales.



Los pagos se harán de acuerdo al orden de prelación establecida en la ley, y en la proporción que ésta señala.



Cabe destacar que las deudas y los pagos que se publicarán el 18 de enero están referidos mayoritariamente a prestadores de salud, ya que el pago de licencias médicas y prestaciones de cotizantes de la ex isapre, se llevó a cabo meses atrás, como parte del proceso que lideró esta Superintendencia una vez que aplicó medidas extraordinarias de administración y designación del administrador provisional.



Por este concepto, fueron desembolsados con cargo a la Garantía un monto de $ 29.377.436.842 distribuidos entre 40.851 afiliados. De ellos, más de 23 mil millones corresponden a licencias médicas y sobre 5 mil millones a reembolsos por prestaciones. Ello representa a la fecha la casi totalidad de las deudas que se generaron durante el año 2017, y que no habían sido pagadas por la ex aseguradora.



Si usted tiene dudas o consultas puede dirigirse a las oficinas de la Superintendencia, en las capitales regionales de todo el país, o llamar al 600 836 9000, una vez iniciado el proceso