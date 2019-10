Entidad Binacional Túnel de Agua Negra prepara licitación para buscar alternativas de conectividad regional

Construcción

Subsecretario de OOPP, Lucas Palacios, dijo que se les encargó a los equipos de Chile y Argentina preparar en conjunto las bases de los estudios de referencia, con miras a tener los resultados el segundo semestre de 2020.

Un importante giro en su misión dio la Entidad Binacional Túnel de Agua Negra (Ebitan) -que se creó para la concreción del túnel que busca unir la región de Coquimbo con la provincia de San Juan-, tras el encuentro llevado a cabo ayer en Buenos Aires, Argentina.

El subsecretario de Obras Públicas, Lucas Palacios, quien asistió como representante de Chile, explicó que se tomó la decisión de ampliar el espectro y elaborar un estudio integral de conectividad, “porque la conexión entre ambas regiones no se ha circunscrito y no puede quedar atada solamente al túnel binacional de Agua Negra”.

“De ahí puede surgir una buena alternativa, puede surgir un proyecto complementario. Es necesario tener una visión más amplia respecto de todo el territorio para tomar las mejores decisiones”, dijo la autoridad.

Para ello, acordaron que los equipos técnicos de Chile y Argentina trabajen en conjunto para tener las bases listas de aquí a fin de año y, posterior a ello, proceder a licitar los estudios de referencia a una consultora que los elabore durante el verano. La hoja de ruta contempla tener los resultados de esos análisis durante el segundo semestre del próximo año.

Lucas Palacios, subsecretatio de OOPP.

Algunas de las iniciativas que se han planteado son el corredor logístico bioceánico –que cruzaría hasta Brasil-, el paso del Portillo, La Chapetona y del Viento. Este último enfrentó reparos de la contraparte argentina, toda vez que el trazado no consideraba un embalse que está en la provincia de San Juan.

En mayo, el Ministerio de Obras Públicas (MOP) dio a conocer los resultados de un estudio que realizó en 2018, y que revelaron el encarecimiento del proyecto hasta los US$ 4.000 millones (inicialmente eran US$ 1.500 millones), por lo que se planteaba su relocalización. Sin embargo, Palacios indicó que este proyecto no ha sido descartado y que todas las observaciones de Argentina –que en todo este tiempo se ha mostrado contraria a que no se concrete- se pondrán por escrito.

“Nosotros les hemos pedido (a ambos equipos técnicos) que nos dejen los acuerdos y observaciones por escrito, y que, además, aparezcan los costos actualizados, riesgos asociados, el método constructivo, temas asociados a la distribución del agua, si van a ser uno o dos túneles, qué ocurre con los ductos de oxigenación, entre otras cosas”, explicó el subsecretario.

La próxima reunión quedó fijada para diciembre en Santiago, donde se presentarán las bases de licitación de los estudios de referencia y las observaciones de los equipos técnicos respecto al túnel de Agua Negra.

El factor político

Tan solo resta una semana y media para que se lleven a cabo las elecciones presidenciales de Argentina, hecho que produce incertidumbre respecto al desarrollo del proyecto, dado que lleva más de 10 años en carpeta, sufriendo congelamientos coincidentes a cambios de gobierno. Esto llevó al ministro de Infraestructura de San Juan, Julio Ortiz, a tildar previo al encuentro de “poco conveniente”, dado que “llega tarde”.

Al respecto, Palacios dijo que “(Las elecciones) no debieran poner en jaque el trabajo que se realiza en la Ebitan, porque es un organismo cuyo mandato es definir la mejor alternativa.Estos son proyectos de Estado que superan lo que son los períodos eleccionarios de cualquiera de los dos países”.