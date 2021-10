MOP y Abertis logran acuerdo para desarrollar túnel en Quilicura: obras se iniciarán en el primer semestre 2022

Construcción

El nuevo enlace entre General Velásquez y Américo Vespucio Norte considera una inversión de US$ 346 millones

De forma oficial, la matriz de la concesionaria de Vías Chile -concesionaria de Autopista Central- Abertis anunció que llegó a un acuerdo con el Ministerio de Obras Públicas para el desarrollo de dos túneles unidireccionales de 1,5 kilómetros para unir el tramo de General Velásquez con Américo Vespucio Norte.

El proyecto, conocido como Túnel Lo Ruiz, cuenta con la Resolución Califical Ambiental aprobada desde mayo de 2020, pero no se había alcanzado sobre cómo la firma podría recuperar la inversión, que alcanza un monto de US$ 346 millones, según informó Abertis. Inicialmente, se proyectaba invertir unos US$ 291 millones.

A través de un comunicado, la compañía española informó que las obras empezarán en el primer semestre de 2022 y se prevé que se alarguen durante 40 meses.

"El proyecto supondrá un ahorro de combustible y de tiempo de viaje para los usuarios de estas vías, al mejorar el flujo de circulación y permitirá a Santiago de Chile reducir la contaminación asociada a los elevados volúmenes de tráfico", señaló Abertis.

Agregó que la iniciativa incluye 22 hectáreas de nuevos espacios públicos para ocio, de las cuales más de 6 hectáreas serán para espacios verdes.

Indicó que la decisión de desarrollar los túneles "responde a la estrategia de Abertis de prolongar la duración media de sus activos". Vías Chile cuenta con la concesión de Autopista Central desde 2001 por una duración de 30 años.

Túnel Lo Ruiz surgió como una obra complementaria al Enlace Quilicura, proyecto que tenía por objetivo descongestionar el tráfico de la zona norte de Santiago, que consideraba una serie de cruces y enlaces directos distribuidos en tres niveles y Vías Chile lo iba a llevar a cabo.

La iniciativa ingresó a tramitación ambiental en julio de 2018, pero luego el diseño fue descartado por el gobierno, ya que todo el proyecto estaba alcanzando una inversión de US$ 657 millones. En su momento, el MOP señaló que iba a llevar a cabo el Túnel Lo Ruiz y que las obras del Nudo Quilicura estaban en análisis. Hasta el momento, la autoridad no ha dado luces de impulsar esa parte del proyecto.