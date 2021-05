Encuesta muestra principales destinos de los recursos por retiro del tercer 10% de las AFP

Consumo

Aunque se mantienen tendencias vistos en los retiros anteriores, ha habido algunos cambios: por ejemplo, la compra de alimentos y bienes de primera necesidad sigue liderando, pero con un porcentaje menor.

La compra de alimentos y productos de primera necesidad, el pago de servicios básicos, como agua, luz y gas, y la amortización de préstamos, figuran entre los principales destinos de los recursos del tercer retiro de fondos previsionales, según lo señalado por quienes lo han realizado o piensan hacerlo, en una encuesta a consumidores de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS)

De acuerdo a un comunicado del gremio, si bien la estructura de prioridades se mantiene similar a la de los primeros dos retiros, se observaron cambios en la intensidad de cada uso. "Por ejemplo, el porcentaje de quienes utilizarán parte de los recursos para la adquisición de alimentos y bienes de primera necesidad bajó casi diez puntos en relación al retiro anterior, desde un 62% de los encuestados a un 54%.

Algo similar ocurrió con la intención de pago de servicios básicos, que bajó desde un 47% en el segundo retiro a un 39% en el tercero. El pago de préstamos, en tanto, se mantuvo relativamente estable, en un 26%.

"En la medida en que ha aumentado la disponibilidad de recursos de apoyo la intención de invertir recursos en emprendimiento y en ahorro también ha crecido. En el primer caso, el porcentaje que piensa destinar fondos a emprendimiento subió desde un 8% en primer retiro a un 15% en el tercero. Quienes invertirán en instrumentos de ahorro, en tanto, pasaron del 8% al 13%", destaca en el informe de la CCS.

Por su parte, entre quienes no planean realizar el tercer retiro, el agotamiento de los fondos es la principal razón para no hacerlo (51%, una tasa muy superior a la observada en los retiros previos). Un 26% de los que no harán el retiro, en tanto, indica no necesitarlo, y un 23% prefiere no tocar sus ahorros de jubilación.