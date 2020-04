Perú, Colombia y Argentina detallan el golpe del coronavirus en la actividad comercial

Consumo

En conversación con DF, las Cámaras de Comercio de Perú, Colombia y Argentina contaron cómo se ha visto afectada la actividad y qué acciones han implementado en el último mes.

El brote coronavirus ha trastocado al mundo entero y ha llevado a miles de empresas y particulares a reinventarse para sobrevivir en medio de la paralización global por las cuarentenas. También ha llevado a otros a colaborar en la lucha contra el virus, a los gobiernos a movilizar millonarios fondos para socorrer a los más afectados y a priorizar algunas actividades por considerarlas de necesidad básica.

En América Latina, las principales economías se han sumado a las medidas tomadas en el resto del mundo para mitigar el impacto en su crecimiento.

En conversación con DF, representantes comerciales de Perú, Colombia y Argentina contaron cómo se ha visto afectada la actividad y qué acciones han implementado en el último mes.

Perú: sin delivery ni retail

Carlos Posada, director del Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima, explicó que la emergencia los llevó a enfocarse en productos de primera necesidad, pero que han tenido que pensar también en aquellas empresas que están ligadas a esos bienes. "Estamos hablando, por ejemplo, de los servicios de agentes de aduanas, agentes de carga, servicios conexos a la producción de bienes básicos. No es sólo permitir el comercio de leche, es pensar en industrias que le prestan servicios o productos como parte de la cadena. Por ejemplo, el envase para vender la leche", detalló.

Aun así, no está operando es el servicio de delivery, "por lo que los restaurantes, productores o empresas básicas tienen paralizadas estas actividades. Y los taxis están funcionando sólo para movilizar a personas ligadas a los sectores e industrias que sí están autorizadas".

Tampoco está permitida la actividad comercial de los minoristas de textiles. "No se puede movilizar mercadería de un retail tipo Ripley o Zara. Los centros comerciales están cerrados", dijo Posada.

En el caso de las firmas chilenas en el vecino país, el experto indicó que algunas están siendo más golpeadas que otras. Destacó que Cencosud, por ejemplo, está dentro del grupo de las autorizadas a trabajar a diferencia de Ripley. "Si esta situación se extiende, aquellos grupos empresariales en rubros no esenciales podrían tomar alguna decisión de ajuste, en cuanto a despidos o cierre. No, no lo descarto", apuntó.

Argentina paralizada

En Argentina, donde rige desde marzo una cuarentena total, también se ha suspendido la apertura de locales, centros comerciales, establecimientos mayoristas y minoristas, y cualquier otro lugar que requiera la presencia de personas.

Natalio Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), explicó a DF que "sólo se permiten algunas actividades por considerarse esenciales, como supermercados, telecomunicaciones y transporte".

Esto, aseguró, "tendrá consecuencias adversas en materia de mercado laboral, recaudación tributaria, cadena de pagos, etcétera. Sin dudas el PIB argentino, en línea con lo que ocurrirá en muchas naciones, experimentará una retracción en 2020. Cuán grande será esa caída dependerá de lo que ocurra a nivel local, tanto en lo que respecta a la extensión del problema sanitario, las medidas adoptadas para mitigarlo y las políticas de estímulo económico. Pero también estará atado a lo que pase en el exterior, en particular, lo que ocurra con nuestros principales socios comerciales y con los precios de nuestros productos de exportación".

Los sectores más afectados han sido turismo, gastronomía, hotelería, cines, gimnasios y comercio en general. Y, aunque Grinman no los califica de "beneficiados", sí contó que otros han registrado mayores ventas. "Alimentos esenciales no perecederos (fideos, arroz, enlatados), ciertos insumos médicos y los artículos deportivos para hacer ejercicio en el domicilio particular (pesas, mancuernas)", contó.

"En Argentina operan importantes compañías chilenas, destacándose en el rubro supermercados y en las tiendas departamentales (una de ellas integra el Consejo Directivo de la CAC) (...) Estas empresas no son ajenas al escenario generalizado de retracción de la actividad", apuntó.

E-commerce en la nación trasandina

Como la mayoría de los país, muchos de los productos están siendo comercializados vía online, por lo que la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) diseñó un "Protocolo de Entrega Segura".

Alberto Calvo, presidente de la CACE, agregó que "naturalmente, los rubros como supermercados y farmacias son los que más han recibido pedidos online. También los libros registraron más ventas".

Y destacó que, según el último estudio anual 2019 presentado por la institución, la industria facturó 403.278 millones de pesos argentinos (US$ 6.197 millones), un crecimiento del 76% del comercio electrónico, a través de 89 millones de órdenes de compra. "Esperamos que, en este contexto, se aceleren las cifras", dijo.

Por su parte, el director institucional de la CACE, Gustavo Sambucetti, destacó que esto ha presentado un gran desafío para poder "acelerar el proyecto de reconversión digital con el fin de que las empresas puedan trabajar de forma remota y continuar vendiendo lo que producen de manera segura".

Colombia: con servicios virtuales

En la misma línea ha estado Colombia, por lo que la Cámara de Comercio de Bogotá lanzó recientemente dos herramientas para apoyar a los empresarios a realizar sus negocios de manera virtual.

Además, mejoró la plataforma de comercio electrónico Bazzarbog para impulsar la comercialización de las micro, pequeñas y medianas empresas por Internet conectando emprendedores con compradores.

Nicolás Uribe Rueda, presidente de la institución, aseguró que "la entidad está comprometida en brindar apoyo que las empresas requieren en este momento, para que puedan reinventarse para mantener su actividad productiva y sus ventas con los retos del entorno".

También se creó un centro virtual para impulsar al menos 10 mil citas de negocio en 45 días. El servicio está dirigido a empresas de los sectores salud, farmacia, aseo y cosméticos, agrícola y agroindustrial, gastronomía, textil, confección, calzado y cuero.