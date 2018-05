Emprendimiento Utilidades de SMU anotan fuerte disminución en el primer trimestre Pasaron de $ 5.000 millones a tan sólo $ 465 millones. ¿Qué ocurrió? Las utilidades de SMU anotaron una fuerte caída en el primer trimestre de 2018 respecto al mismo periodo del año anterior, desde los $ 5.001 millones a $ 465 millones. Según explicó la empresa, esta disminución se produjo debido a dos efectos no recurrentes que impactaron en la última línea: el prepago del bono internacional y una reestructuración a nivel organizacional. La combinación de ambas medidas –que permitirán generar importantes ahorros– significó una disminución en el resultado antes de impuestos de $ 12.897 millones. Excluyendo ambos efectos, la utilidad antes de impuestos habría alcanzado los $ 7.779

millones, un aumento de $ 3.383 millones con respecto al mismo periodo del año anterior, en línea con la mejora en el EBITDA. En tanto, los ingresos totalizaron $ 566.071 millones, anotando un crecimiento de 2,7% con respecto a igual periodo del año anterior. Este incremento fue impulsado por el crecimiento de ventas de 3% tanto en los supermercados

Unimarc como en el segmento mayoristas. Con todo, el gerente general de SMU, hizo referencia al desarrollo del plan estratégico 2017-2019 que lleva adelante la compañía con foco en el crecimiento con rentabilidad. "Seguimos avanzando en nuestro plan de reconversión de locales con la intervención de una segunda etapa de 10 tiendas Unimarc, cuyas primeras reinauguraciones esperamos llevar adelante en junio próximo". A lo anterior, se suma la apertura de dos nuevos locales OK Market durante lo que va del año y un aumento en la centralización –a nivel de eficiencia operacional– alcanzando un 46,5% durante este primer trimestre.

