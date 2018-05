AES Gener logra refinanciar Alto Maipo y costo del proyecto sube US$ 1.000 millones

Energía

De los US$ 645 millones adicionales que requerirá la iniciativa, solo US$ 135 millones serán aportados por los bancos e instituciones financieras. AES Gener asumirá la mayor carga.

Después de haber caído en default técnico hace cerca de un año -por terminar el vínculo con uno de sus contratistas-, AES Gener comenzó un intenso proceso para renegociar el financiamiento del emblemático proyecto Alto Maipo, dados una serie de sobrecostos que se estaban contabilizando en la iniciativa, lo que finalmente ayer vio salir humo blanco.

El presupuesto del proyecto subió desde US$ 2.052 millones hasta US$ 3.048 millones. A esto se sumarán US$ 392 millones que se le pagarán en un plazo de veinte años a Strabag, quien asumió la construcción total y el riesgo de la iniciativa.

Según una presentación de la compañía, se requerirán del orden de US$ 645 millones extras, de los cuales US$ 135 millones vendrán de los bancos en caso de que sea necesario y el resto lo aportará AES Gener, que tiene 93,3% de la iniciativa, con US$ 400 millones extra , y Strabag con US$ 110 millones más.

En la presentación de sus resultados al primer trimestre, la matriz de AES Gener informó que los recursos con que la eléctrica cubrirá su parte de los compromisos adicionales, provendrá de cash flow que ésta obtendrá a nivel local, haciendo alusión a la venta del complejo Renca y otros activos a la sociedad de la francesa EDF y la chilena AME, operación que se concretaría esta semana y que implicará del orden de US$ 300 millones.

A ello, el CFO de AES Corp, Tom O’Flynn, añadió la enajenación de activos de transmisión para los cuales AES Gener ya cuenta con ofertas a firme, con lo cual esperan cerrar una operación durante el segundo semestre.

De todos modos, del aporte que comprometió AES Gener, la mitad se hará sólo en la medida que los recursos sean requeridos.

“Hemos llegado a un buen acuerdo, que mantiene la salud financiera de AES Gener y su grado de inversión”, dijo Ricardo Falú, gerente general de la eléctrica.

BID: “Seguiremos en el proyecto”

La banca se comprometió a aportar US$ 824 millones para concluir el proyecto antes de diciembre de 2020. Ese monto considera los recursos adicionales, más US$ 688 millones que ya estaban contemplados pero que no se han desembolsado.

Este grupo está compuesto por Overseas Private Investment Corporation (OPIC), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la International Finance Corporation (IFC), Itaú, BCI, BancoEstado, KfW Ipex-Bank GmbH y DNB Bank Asa.

En el BID dijeron que seguirán siendo parte del consorcio que financia el proyecto.

“Reconocemos que el proyecto tuvo que superar algunos desafíos y confiamos en que los compromisos renovados de las partes involucradas permitirán que Alto Maipo desempeñe un papel importante en la transformación de la matriz energética de Chile, para diversificarla y reducir su dependencia de la generación térmica”, señalaron.

Rentabilidad

Ante el aumento de costos que implica la iniciativa, el presidente de AES Corp, Andrés Gluski, señaló ayer que “estamos logrando tasas de rendimiento razonables sobre estas inversiones adicionales” (ver nota relacionada).

La visión no es compartida del todo en el mercado. Un informe realizado por Inversiones Security tras el anuncio señaló que “si bien la alta incertidumbre en torno a la construcción de Alto Maipo se reduce significativamente bajo estas nuevas condiciones, en contraposición los nuevos montos involucrados implican sobrecostos que superan el máximo que, a nuestro juicio, soportaba el proyecto para aportar positivamente a la valorización de la compañía”, por lo que en el balance mantenían una visión neutral para las acciones de AES Gener.

BCI Corredores de Bolsa señaló que los sobrecostos son potencialmente superiores a nuestras conservadoras estimaciones iniciales, aunque destacó que la estructura de pago prolongada contribuye a dar holgura en la construcción.

Banchile Inversiones destacó como positiva la noticia, aunque dijo esperar mas claridad respecto del cronograma para repagar la deuda financiera.

Matriz asegura que el proyecto sigue siendo estratégico

La incorporación de Alto Maipo en el porfolio de AES Gener en Chile sigue siendo estratégica a ojos de la matriz de la generadora, AES Corp.

Ayer, durante la conferencia con analistas con motivo de la entrega de los resultados al primer trimestre, el CEO y presidente de la norteamericana, Andrés Gluski, explicó que pese al cambio en el mercado y las menores perspectivas de precios de la energía a nivel interno, el aporte de este complejo hidroeléctrico está relacionado con la diversificación de su matriz, ya que los 531 MW de capacidad que aportarán sus dos unidades de pasada, permitirán reducir el peso del carbón en su mix de 72% a 64%.

"Lo más importante de este proyecto es que nos diversifica desde ser muy dependientes de la generación en base a carbón, pasamos a tener una mezcla más diversificada", dijo ayer el ejecutivo, quien añadió que la inclusión de Alto Maipo les permite compensar el impacto del impuesto verde, de US$ 5 por tonelada de emisiones.

A lo anterior sumó el contrato de largo plazo que aporta esta iniciativa, lo que le otorga flexibilidad. Otra de las justificaciones que mencionó para haber seguido adelante con esta nueva reestructuración del financiamiento del polémico proyecto fue el rendimiento que les darían las inversiones que están comprometiendo.

"Realmente teníamos que pensar en los rendimientos de las inversiones marginales que haríamos, por lo que evitamos arriesgarnos a que el proyecto se deteriore, y estamos logrando tasas de rendimiento razonables sobre estas inversiones adicionales y también tenemos esta capacidad cerca del centro de carga de Santiago. Por todo esto creemos que con el tiempo Alto Maipo será muy valioso", aseguró Gluski.

Concluyen primera parte de las obras del complejo

La primera parte de las obras de Alto Maipo (531 MW) ya fueron terminadas. Estos eran los trabajos que inicialmente se adjudicó la austriaca Strabag como contratista principal, previo al cese de contrato por incumplimientos del consorcio Constructora Nuevo Maipo, que tenía a su cargo la parte más alta de los trabajos.

Así lo informó ayer el presidente de AES Corp, Andrés Gluski. De acuerdo con datos entregados por AES Gener en sus resultados, donde la eléctrica informó un alza de 70% en sus utilidades, las que llegaron a US$ 79,3 millones, Alto Maipo tiene 64% de avance, con 39,4 kilómetros de túneles.

En este momento las obras cuentan con 4.700 trabajadores dispuestos en 12 frentes de trabajo. Como hito, el 21 de abril se completó la excavación en la caverna Las Lajas, que albergará los equipos de generación de la planta homónima.

Adicionalmente, la semana pasada se completó otro hito, que la generadora calificó como muy relevante: la ruptura del túnel de aducción Las Lajas, instalación que con 9,3 kilómetros de longitud es el cuarto más largo de los considerados en el diseño del complejo.

En el plano ambiental, hace un mes la Superintendencia del ramo aprobó el plan que Alto Maipo presentó para subsanar los incumplimientos de su permiso ambiental que la autoridad sancionó en enero de 2017.

"El perfil de riesgo ha cambiado"

El recientemenete asumido gerente general de AES Gener, Ricardo Falú, aborda por escrito la realidad del proyecto, superado el default técnico en que había caido Alto Maipo y el nuevo escenario en que se posiciona la iniciativa.

- ¿Qué tan viable se vuelve el proyecto tras esta reorganización financiera?

- La reestructuración financiera viabiliza la continuidad del proyecto país para terminar la construcción de sus dos centrales, Alfalfal 2 y Las Lajas en el año 2020.

- ¿Al postergar en un año la entrada en operación del proyecto, se da por superado el riesgo geológico que existía?

- El perfil de riesgo ha cambiado materialmente para AES Gener. Todos los riesgos geológicos y de construcción fueron transferidos a Strabag mediante un contrato de suma alzada y precio fijo donde se compromete a terminar el proyecto en una fecha cierta, entregando garantías financieras y corporativas significativas en favor de Alto Maipo.