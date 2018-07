AES Gener recompra bonos por $200 millones

Energía

Una excelente recepción por parte de los inversionistas tuvo el proceso de recompra de bonos que lanzó AES Gener y Empresa Eléctrica Angamos en el mes de junio. Durante el periodo de aceptación anticipado que concluyó el día de ayer se lograron rescatar US$ 200 millones. De ellos, US$ 100 millones correspondieron a bonos de la Empresa Eléctrica Angamos con vencimiento el 2019 y US$ 100 millones a bonos de AES Gener con vencimiento el 2021.

Desde la firma señalaron que, una vez que concluya el proceso que busca disminuir el nivel de deuda, habrán recomprado $528 millones en ocho meses.