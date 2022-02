Alemania frena la aprobación de gasoducto estrella de Putin en Europa ante escalada de crisis en Ucrania

Energía

La respuesta occidental a la última escalada de Rusia sobre Ucrania se hizo más clara cuando Alemania detuvo el proceso de certificación del gasoducto Nord Stream 2 tras la decisión del presidente Vladimir Putin de enviar tropas a dos repúblicas autoproclamadas separatistas .

El canciller alemán, Olaf Scholz, quien sostuvo una llamada con Putin el lunes por la noche, dijo que el reconocimiento por parte del líder ruso de las repúblicas separatistas en el este de Ucrania había cambiado materialmente la situación de modo que "no se puede certificar el oleoducto en este momento". Sin él, dijo a los periodistas en Berlín, el gasoducto de Rusia a Alemania "no puede entrar en funcionamiento".

Nord Stream 2 es un proyecto prioritario para Putin que ha impulsado personalmente desde su inicio. La decisión de dejarlo en el limbo demuestra la determinación de Alemania de asumir el costo económico de hacer que Putin rinda cuentas por sus acciones, lo que efectivamente rompe años de esfuerzos diplomáticos encabezados por Berlín para llevar la paz al este de Ucrania. Fue el primer indicio de una ronda de sanciones estadounidenses y europeas que se anunciarán el martes.

"Espero un paquete muy fuerte y enfocado", dijo Scholz.

El petróleo, el níquel y el aluminio subieron cuando los comerciantes sopesaron el riesgo de interrupciones en el suministro por posibles sanciones occidentales. El gas europeo saltó hasta un 13% y el crudo Brent se dirigió hacia los 100 dólares el barril. Las acciones rusas cayeron ante las señales de nuevas tensiones.

Rusia no dio detalles sobre cuántas tropas de "mantenimiento de la paz" podrían ir a las regiones separatistas de Donetsk y Luhansk. Estados Unidos y sus aliados continúan advirtiendo que Moscú podría comenzar pronto una invasión a gran escala, algo que Rusia niega. Los tratados que Putin firmó con los líderes separatistas el lunes permiten a Rusia desplegar fuerzas y construir bases militares en su territorio.

El movimiento del Kremlin aumentó las apuestas con Occidente, pero hasta ahora no alcanza la invasión masiva de grandes áreas del territorio ucraniano que Estados Unidos y otros funcionarios han dicho que es posible.

Al mismo tiempo, más de 150.000 soldados rusos permanecen concentrados cerca de las fronteras de Ucrania, según estimaciones occidentales. Un alto funcionario estadounidense dijo que Rusia continúa preparándose para una acción militar que podría ocurrir en las próximas horas o días. Una incógnita clave es si las "fuerzas de paz" rusas se detendrían en la línea de contacto entre los separatistas y el ejército ucraniano.

El portavoz de Putin, Dmitry Peskov, mantuvo la ambigüedad y dijo que Rusia reconoce las fronteras "declaradas" de los separatistas. Las áreas disidentes controlan solo el 30% del territorio que solía ser parte de los óblasts de Luhansk y Donetsk en Ucrania. El Kremlin quiere continuar las conversaciones con los países occidentales, dijo Peskov a los periodistas en una conferencia telefónica el martes.

"Rusia no se calmará", dijo Alexei Chesnakov, ex alto funcionario del Kremlin y asesor sobre política ucraniana. "Quiere garantías férreas de que Ucrania no se unirá a la OTAN y mientras no obtenga estas garantías, la posibilidad de una escalada permanecerá permanentemente sobre la mesa".