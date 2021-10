Coordinador Eléctrico condiciona reactivación de Ventanas 1 a informe para verificar su confiabilidad

Energía

Unidad no será considerada en la programación ni en la operación del sistema hasta que se realice auditoría de firma internacional. La empresa reconoció que trabajará en el documento.

A solo dos meses de que la crisis hídrica gatillara que el Coordinador Eléctrico tomara la decisión de reactivar el funcionamiento de Ventanas 1, que el 29 de diciembre había dejado de generar electricidad, una nueva medida emprendió el organismo que supervisa el sistema eléctrico, con miras a conocer el estado operacional y confiabilidad de la central de 114 MW de AES Andes.

Considerando la ocurrencia de reiteradas fallas en las unidades a carbón y que la última inyección de energía al sistema de Ventanas 1 fue el 22 de diciembre del año pasado, el organismo solicitó este lunes a la empresa entregar un informe técnico elaborado por un consultor de experiencia internacional que verifique el estado operacional y confiabilidad de la central.

El requerimiento respecto a la central, que actualmente está en condición de Estado de Reserva Estratégica (ERE), tiene el propósito de preservar la seguridad de servicio del sistema eléctrico.

Según la carta que envió a la empresa el gerente de Mercados del Coordinador Eléctrico, Aníbal Ramos, solo una vez recibido el informe y luego de que sea validado, se considerará que la central Ventanas 1 se encuentra en condiciones de inyectar energía al sistema en forma confiable y segura.

Por lo tanto, se recalca: “Durante el período que medie desde la emisión de la presente y la validación del informe en comento, la central Ventanas 1 no será considerada en la programación ni en la operación en tiempo real del sistema eléctrico nacional”.

Consultada, AES Andes señaló que, dado que el Coordinador ha definido la necesidad de contar con un informe técnico, la compañía “realizará todas las gestiones tendientes a proporcionarle el estudio conforme a lo solicitado”.

Si bien se espera que la empresa informe al organismo los plazos involucrados para la emisión del documento, se prevé que este se realice dentro de dos meses, siendo lo más relevante la llegada de un experto internacional que verifique en terreno la situación de la unidad. Una vez recibido el informe, expertos del Coordinador Eléctrico lo someterán a un proceso de validación, en el cual se podrían hacer consultas al consultor o incluso pedir información adicional.

Las nuevas condiciones

Hay una serie de condiciones que habrían gatillado al organismo a verificar el estado de la unidad, previo a decidir ponerla en funcionamiento.

Entre ellas estarían cosas como las reiteradas fallas que han tenido las unidades que conforman el complejo. Por ejemplo, Nueva Ventanas (la unidad 3) estará fuera por 60 días para realizar un mantenimiento por algunos problemas.

A eso se sumaría, según expertos del área, a que antes de dejar de funcionar, Ventanas 1 estaba operando a menos de su capacidad, en torno a los 90 MW.

Otro factor a considerar son las serias restricciones de suministro a carbón que tienen esas unidades, las que hace unas semanas las tuvieron al borde del agotamiento, dado que las marejadas no dejaban descargar el combustible.

Todos estos elementos, indican fuentes consultadas, asomarían las dudas de la confiabilidad y seguridad operacional de Ventanas 1.

Y aunque en este momento no se estaría viviendo una particular situación de estrés en el sistema, ya que -por ejemplo- están llegando envíos de gas argentino, no se descarta que la tensión se eleve en los próximos meses, especialmente en el verano.

Sobre la medida del Coordinador, AES Andes comentó: “Siempre es prematuro adelantarse al comportamiento de las condiciones climáticas y la disponibilidad de las unidades térmicas del sistema eléctrico nacional, las cuales pueden variar y generar necesidades de respaldo en el sistema. El monitoreo de estas condiciones lo realiza el Coordinador Eléctrico quien determinará cualquier necesidad o requerimiento futuro”.

Transmisora advierte efecto financiero por

resultado del proceso de valorización del segmento

No solo Red Eléctrica del Norte sinceró su preocupación por el proceso de valorización de activos de transmisión cuyo informe definitivo fue emitido el 3 de agosto y es clave para definir las tarifas del segmento. Ayer, en la segunda jornada de audiencias en el Panel de Expertos -instancia que dirime conflictos del sector eléctrico- por las discrepancias presentadas por diversas firmas cuestionando el procedimiento, Alto Jahuel Transmisora de Energía, sociedad perteneciente al Grupo Celeo, también encendió las alertas.

Según señaló el gerente general de Celeo Redes Chile, Alan Heinen, están discrepando de este informe técnico de la Comisión Nacional de Energía (CNE) porque el resultado tiene un "importante efecto financiero" en el funcionamiento de nuestra compañía.

Detallando la forma en que han conseguido el financiamiento para impulsar su inversión en el país, precisó que la valorización realizada los pondría en una situación compleja frente a sus compromisos. "Estamos muy preocupados por la estabilidad del sector", aseguró.

En medio de las casi cinco horas de exposiciones, el director ejecutivo de la Asociación de Transmisores de Chile, Javier Tapia, indicó que el proceso había estado "lejos de ser normal". Esto se demuestra, dijo, en el "inédito número de discrepancias presentadas", aludiendo a las 23 presentaciones en revisión."Reconocemos las distintas instancias que tuvimos con el regulador, hubo apertura, pero detrás de esas conversaciones ocurrieron pasos no contemplados, cosas de las cuales se sabe al final y eso no tiene un estándar de transparencia", dijo.