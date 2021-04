Déficit de lluvias se mantendría y situación más preocupante de la megasequía se concentraría en el sur

Energía

Según la Dirección Meteorológica, Curicó podría alcanzar falta de precipitaciones de alrededor de 61%, mientras que en Rancagua bordearía el 55% y en Cauquenes el 57%.

Lejos de ser alentadoras son las informaciones en torno a lo que deparará el pronóstico climático durante el trimestre que comprende abril, mayo y junio. El déficit de lluvia y mínimas más bajas de lo normal se haría presente en el período, olvidando por el momento la llegada de precipitaciones en medio de la megasequía que enfrenta el país.

La Dirección Meteorológica de Chile en su último boletín de Pronóstico Subestacional y Estacional señala que el fenómeno climático de La Niña oficialmente se ha ido, de acuerdo a lo informado por la Oficina Meteorológica de Australia (BOM), una de las instituciones internacionales que regularmente monitorea los cambios que suceden en el Océano Pacífico Ecuatorial.

En esa línea, se proyecta condiciones neutrales -ausencia de El Niño o La Niña- para el próximo trimestre. Esta condición alcanza hasta un 69% durante mayo, junio y julio, y hasta 62% para el invierno.

Al ser consultado, el meteorólogo de la Oficina Servicios Climáticos, José Vicencio, explica que la ausencia de La Niña y El Niño "implica altos niveles de incertidumbre en la predicción tanto de la precipitación como la temperatura". Sin embargo, "generalmente, los años neutrales han implicado para nuestro país condiciones de déficit de lluvia, por lo que se tiende a reforzar la menor frecuencia de sistemas frontales y precipitaciones a lo largo del año".

De acuerdo al boletín, habrá una condición bajo lo normal que se presentará "muy probablemente" en gran parte del norte chico, la zona central y la zona sur.

Por ejemplo, la condición normal a bajo lo normal en Valparaíso y Santiago, implica que es muy probable que el déficit de lluvia del trimestre ronde los 26% y 33%, bajo la media climática, respectivamente.

La zona del país con el mayor déficit en magnitud se encuentra entre el sur de la Región de Valparaíso y la Región del Maule. Curicó podría alcanza un déficit de alrededor de 61%, mientras que, en Rancagua bordearía el 55% y en Cauquenes el 57%.

Entre las Región de La Araucanía y Los Lagos, los déficit asociados a la condición bajo lo normal rondarán el 25%.

En tanto, se espera una situación opuesta desde Coyhaique al sur, con potenciales superávit de hasta 9% en la capital de la Región de Aysén, de alrededor de 12% en Puerto Ibáñez, 9% en Puerto Natales y 48% en Punta Arenas. La media climatológica del trimestre en esta última ciudad es de 115 mm, por lo que se prevé que puedan caer hasta 170 mm en el total trimestral.

¿Empeora la sequía?

Sobre si se agudizará la megasequía que no da tregua en Chile, Vicencio afirma que el análisis de ésta generalmente se puede realizar una vez terminado el periodo lluvioso completo, al menos en la zona central, que va desde mayo a septiembre. "En general, la megasequía parece no alejarse de nuestro país en el futuro cercano, ya que la proyección para abril, mayo y junio 2021 indica condiciones mayormente deficitarias. Sin embargo, aún no sabemos qué pasará en el invierno y tampoco en la primavera, trimestres que influyen mucho en el total anual", advierte.

Eso sí, enfatiza que en la zona sur del país la situación es más preocupante. "El déficit superior al 60% en Osorno y que también se aprecia en Puerto Montt, Quellón y Alto Palena, corresponden al segundo año más seco a la fecha de los registros", asegura.

Esto, junto a un pronóstico de déficit de lluvia para el trimestre proyectado, podría configurar -dice- "una situación más preocupante de la megasequía para la zona sur durante este primer semestre de 2021".