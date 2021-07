FNE da luz verde para que fondo norteamericano adquiera Gasmar por más de US$ 400 millones

Energía

La operación, que se realizó luego de que la Corte Suprema confirmara el 2019 que Gasco y Abastible debían vender participaciones en Gasmar, fue adjudicada al grupo Arroyo Energy.

La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó este viernes la venta de Gasmar, filial de Gasco, a poco más de un mes que el organismo antimonopolio iniciara una investigación por la adquisición de control por parte de la firma estadounidense Arroyo Energy, en una operación que involucra US$ 422 millones.

Según la resolución, firmada por el Fiscal Nacional Económico, Ricardo Riesco, se advierte que "la operación no resultaría apta para reducir sustancialmente la competencia, toda vez que las actividades desarrolladas por las partes no se superponen".

Y agrega que "en particular, no se advierte traslape horizontal entre las actividades de grupo Arroyo Energy y aquellas que desarrolla Gasmar, ni tampoco conllevaría la creación de relaciones verticales entre las partes o sus relacionadas, ni generaría riesgos de conglomerado, considerando que los segmentos en los que operan grupo Arroyo Energy y Gasmar no se encuentran vinculados".

En noviembre de 2019 se comenzó a gestar esta operación cuando la Corte Suprema no acogió una reclamación presentada por Gasco en contra de un fallo del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que la obligó, junto a su socia Abastible, a vender sus participaciones en Gasmar, firma dedicada a la importación mayorista de gas licuado (GLP).

La medida de desinversión de ambos accionistas de Gasmar se ordenó como una forma de prevenir potenciales riesgos a la libre competencia. De esta forma, la firmada ligada a los Pérez Cruz debía cumplir el mandato de venta de 63,75% de su propiedad dentro del plazo de 18 meses contados desde que la sentencia estaba ejecutariada.

En esto, el 21 de mayo de este año, Copec -por medio de su filial Abastible- y Gasco anunciaron que habían vendido el 100% de las acciones de Gasmar a Arco 4 SpA, vehículo de inversión de Arroyo Energy, un fondo con domicilio en Estados Unidos. Arroyo Energy no es desconocido en Chile, ya que hace un par de años adquirió activos de energías renovables.