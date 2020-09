Gremio entra al debate del proyecto de portabilidad eléctrica y plantea primeras interrogantes

Energía

El director ejecutivo de la Asociación, Rodrigo Castillo, comentó la primera iniciativa ingresada por el Ejecutivo en el marco de la reforma a la distribución.

A exactamente 15 días de que el gobierno impulsara formalmente la reforma a la distribución, con la presentación del proyecto de portabilidad eléctrica, uno de los tres articulados que contempla la modernización de este segmento para dar celeridad a su tramitación en el Congreso, el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas, Rodrigo Castillo, se pronunció por primera vez sobre la esperada iniciativa.

En el marco del seminario "Reforma a la Distribución: Portabilidad Eléctrica", organizado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) y Cigre, el timonel del gremio fue invitado para abordar específicamente uno de los tres aspectos que contempla el proyecto que hoy que está en su primer trámite en el Congreso: la creación de un nuevo ente independiente que gestione la información que se genere y que será vital para que la comercialización se implemente de forma adecuada.

En cuanto al rol del gestor de información como promotor de competencia, Castillo valoró la figura, recalcando que la experiencia internacional es bastante múltiple y que el gran desafío que existe desde el punto de vista de la gestión de información tiene que ver con darle transparencia y tranquilidad a todos los actores del mercado.

"Ese es probeblamente uno de los motivos por los cuales nosotros, como industria, somos favorables a que exista un gestor de información que centralice estas responsabilidades dando así total transparencia al sistema y total confiabilidad respecto del tratamiento de los datos", aseguró.

Profundizando en los detalles del proyecto de ley, el dirigente se detuvo en las dos funciones que se le entregan al gestor de información. La primera, relacionada con la concentración, administración de los datos, lo cual -a su juicio- evidentemente debe hacerse en forma segura, con respeto a los derechos de los dueños de la información. Y, la segunda, que el proyecto establece tareas vinculadas con los balances financieros.

Cabe recordar que, de acuerdo a la propuesta del gobierno, la principal función del gestor de información es almacenar y gestionar los datos que se obtengan de los procesos de medición de consumo y gestión de red de distribución. Pero, además, posee dos tareas adicionales: implementar y administrar la plataforma de ofertas y elaborar balances económicos.

Fue este último punto donde Castillo reconoció tener preguntas, aunque no dudas, ya que éstas últimas podrían implicar desde ya un prejuicio. Según explicó, tienen interrogantes relacionadas con hasta qué punto es eficiente que el gestor de infomación, que normalmente son empresas tecnológicas que sí tienen una gran experiencia en manejo de datos pero que eventualmente no tienen esa misma experencia en gestión financiera, se hagan cargo de esta parte.

Lo anterior, "cuando eventualmente uno pudiera pensar que el gestor de información le entregara esa información a un ente igualmente autónomo e independiente como el Coordinador Eléctrico y que éste último fuera el que hiciera esa parte de la gestión".

A juicio del líder de las Empresas Eléctricas, en términos generales, el proyecto de ley le entrega al Coordinador el tipo de responsabilidades que se esperan de un órgano como éste. Desde ya, garantizar la total independencia en el manejo de la información, la protección de los datos a los clientes y el acceso controlado para los distintos interesados.

Sin embargo, precisó, "el elaborar los balances económicos que correspondan para el sistema de distribución y enviarle información al Coordinador para efectuar las transferencias económicas respectivas, es una pregunta".

"Lo que quisiéramos que se aclarara es qué parte de esta gestión financiera o de balances financieros le va a corresponder al gestor de información y qué parte le corresponderá al Coordinador, de forma tal de no entregarle a este organismo, que tiene una responsabilidad y normalmente una experiencia más fiel en el manejo de datos, estos temas que suelen estar más lejos del las cosas que hacen estos tipos de actores", planteó.

Respecto del rol que tendrá el Coordinador y cómo se va a interactuar con el gestor de información a propósito de los balances, el subgerente de Transacciones del Mercado del Coordinador Eléctrico, Marcelo Rubio, dijo compartir la inquietud del gremio en el sentido que habían detectado los mismos problemas respecto al alcance del balance comercial, no físico, en cuanto a cómo eso entrará en el proceso de balance de energía del organismo. "Nosotros esperaríamos que los reglamentos definan claramente cómo va a ser la relación, porque la información siempre puede tener diferencias", advirtió.

En sus intervenciones, Castillo estimó que -en general- en el proyecto hay algunas dudas que se deben resolver relacionadas con quién asume las incobrabilidades, las pérdidas, quién es el obligado al pago a las empresas generadoras, y quién es el mandatado a las coordinaciones con el Coordinador Eléctrico.

Además, enfatizó la importancia del tratamiento de los datos que tiene que hacer la CNE y la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). "Hay que ser muy estrictos en cuál es el destino y uso de esa información, porque ésta pertenece a cada uno de los clientes", sostuvo.

El eventual retorno de los medidores inteligentes

Uno de los debates que no tardó en aparecer a la hora de abordar la figura del gestor de información fue el rol que podrían jugar los polémicos medidores inteligentes. Consultado por la experiencia de la implementacion original de la medición inteligente, el director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas identificó dos lecciones. La primera, el gran desafío de comunicar correctamente a los clientes los beneficios de esta tecnología.

"Probablemente de la mano de un proyecto como éste del desarrollo de la posibilidad de poder escoger distintas alternativas tarifarias y distintos proveedores, esos beneficios se vuelven mucho más tangibles", destacó.

Mientras, como segunda lección, señaló que hubo muchas dudas que probablemente se generan por falta de información y que derivaron en prejuicios respecto a esta tecnología. En ese sentido, dijo que el trabajo temprano con las comunidades, la academia, con la SEC, pueden dar esas garantías.

Un elemento que habrá que debatir, aunque aseguró que quizás hoy no se está en condiciones de tener esa discusión, tiene que ver con la forma de financiar esta infraestructura. "Eso probablemente también será un tema de debate importante con motivo de esta ley y con motivo en general de la transicion energética", afirmó, agregando que "todos sabemos que no vamos a tener una transicion energética -no solamente comercialización- total y robusta sin contar con medicion inteligente".