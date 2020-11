Pese a recuperación de la demanda, resultados trimestrales de Enel Américas muestran caída en ingresos

Energía

Firma que opera en Brasil, Argentina, Colombia y Perú dijo que el efecto atribuible al Covid-19 es de US$ 195 millones a nivel Ebitda. Utilidades bajaron 32%.

Pese a que hubo una recuperación respecto del segundo trimestre, entre julio y septiembre los resultados de Enel Américas, el brazo de generación y distribución de electricidad del gigante italiano que opera en Brasil, Argentina, Colombia y Perú, siguen afectados por la pandemia.

La firma reportó sus resultados del tercer trimestre, donde mostró una caída de 15,8% en los ingresos, llegando a US$ 2.820 millones. En el acumulado del año, el retroceso es de 19,4%, totalizando US$ 8.521 millones.

En su análisis, la eléctrica -que participa en generación y distribución de electricidad, así como servicios de valor agregado- dijo que “la caída se explica principalmente por menores ingresos en Brasil y en Argentina debido a que el año pasado hubo un reconocimiento extraordinario de US$ 248 millones producto del acuerdo suscrito entre Edesur y el Estado Argentino por reclamaciones pendientes. A esto se suma un impacto negativo de US$ 495 millones producto de la devaluación de las monedas en los cuatro países y una reducción de la demanda producto de Covid-19. En términos trimestrales, los menores ingresos se explican principalmente por Brasil, afectado principalmente por la devaluación del Real Brasileño”.

Respecto de la pandemia, la sociedad informó que en el tercer trimestre “vimos una recuperación en términos de demanda y cobrabilidad en relación al trimestre anterior. El efecto atribuible a Covid en este trimestre fue de US$ 195 millones a nivel de Ebitda”.

En los últimos tres meses, el Ebitda fue de US$ 726 millones, una baja de 19,5%.

“Es importante destacar que a pesar de este escenario desafiante pudimos mejorar nuestro flujo de caja en casi un 60% comparado con el año pasado, principalmente por el impacto positivo de la cuenta Covid en Brasil. Además, en este mismo periodo, redujimos de manera significativa el coste financiero de la compañía situándose por debajo del 5%”, dijo en un comunicado el CEO de Enel Américas, Maurizio Bezzeccheri.

La utilidad fue de US$ 189 millones en el tercer trimestre, la que se compara con los US$ 277 millones del mismo período del año 2020. En el acumulado fueron de US$ 487 millones, una baja de 40,8%. “En ambos casos se explica por el menor resultado a nivel operacional, parcialmente compensado por un mejor resultado financiero y menor pago de impuestos”, señaló en su reporte la sociedad.