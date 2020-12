Presentan proyecto para ver compras de Estados extranjeros en firmas estratégicas

Energía

Propuesta de reforma a la Constitución fue introducida por el diputado Jaime Naranjo y busca que iniciativas sean aprobadas por el Congreso con quórum calificado.

El anuncio de la compra de la empresa de distribución de energía CGE por parte del gigante chino State Grid ha traído consigo reacciones desde diversos sectores del país, ante la preocupación de que una empresa estatal extranjera ingrese a un sector estratégico de la economía local.

En esta ocasión, el diputado Jaime Naranjo (PS) -presidente de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados- presentó ayer un proyecto de ley que busca que este tipo de iniciativas sean definidas con apoyo del Congreso con quórum calificado; es decir, la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio.

"No vemos en el país una preocupación real respecto de que Estados están invirtiendo en empresas estratégicas, que tienen que ver incluso con la seguridad nacional y con relevancia en aspectos geopolíticos", apuntó el diputado.

Y agregó: "La inversión en el área eléctrica es estratégica, porque incluye la información de cerca de 4 millones de clientes. Esta no es una acción contra el Estado chino sino contra cualquier Estado; no es una ley anti inversiones, porque no hablamos de los privados. Eso debe quedar regulado para que el día de mañana no nos llevemos ningún tipo de sorpresa".

De esta manera, dijo, se está presentando una reforma constitucional para que cualquier Estado extranjero que quiera invertir en Chile presente los mismos requisitos que se le piden al Estado chileno.

En el texto del documento, se específica que se "busca dotar de un régimen equivalente a la autorización, en material de Estado empresario, tratándose de inversión extranjera que incida en la propiedad de empresas que exploten servicios básicos".

Ya la semana pasada, el diputado Naranjo había expresado su preocupación respecto de que parecía que "el Estado chileno y, particularmente el gobierno, está mirando de brazos cruzados cómo está ocurriendo esto. Acá hay problemas geopolíticos.

Su propuesta ya ha sido patrocinada por otros nueve legisladores, con lo que se suman los 10 requeridos para que avance. Entre ellos, Miguel Mellado (RN), Harry Jurgenden (exRN), Luis Rocafull (PS), Raúl Leiva (PS), Juan Santana (PS), Manuel Monsalve (PS), Gastón Saavedra (PS), Alexis Sepúlveda (PR) y Raúl Soto (PPD).

Empresas consideradas

En el proyecto presentado ayer, se definen como estratégicas aquellas compañías que no son creadas por un particular, sino que "son constituidas con aportes del Estado".

Y se detallan aquellas compañías en el área de la defensa nacional; minería -Codelco, ENAP y Enami-; comunicaciones, como Correos de Chile y TVN; transportes (Empresas Ferrocarriles del Estado y las portuarias). Entre las "otras", se incluyen a Banco del Estado de Chile y Empresa de Abastecimiento de Zonas Aisladas.

En el fondo, la reforma propuesta por Naranjo agrega un numeral (21) al artículo 19 de la Constitución Política:

"Una ley de quórum calificado, deberá autorizar la inversión de estados extranjeros en corporaciones o empresas, cualquiera sea su naturaleza jurídica, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la economía del país, al abastecimiento de la población o a la seguridad nacional".