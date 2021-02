Rio Tinto publica sus mejores resultados anuales en casi una década y anuncia mayor dividendo de su historia

Energía

Rio Tinto, el mayor productor mundial de mineral de hierro, entregó este miércoles sus mejores resultados anuales en casi una década y anunció el mayor reparto de dividendo para sus inversionistas en 148 años de historia.

La minera anglo-australiana fue uno de los mayores beneficiarios de la rápida recuperación de China de la pandemia, lo que le permitió devolver US$ 9 mil millones en efectivo a los accionistas, incluido un dividendo final récord de US$ 6.500 millones declarado hoy.

El precio del commodity más importante de la compañía -el mineral de hierro, básico para la fabricación de acero-, aumentó casi un 85% en 2020 a un máximo de nueve años gracias a la sólida demanda de la vasta industria siderúrgica del gigante asiático.

Jakob Stausholm, el nuevo CEO, dijo que las explosiones de Juukan Gorge fueron un "día oscuro para Río" y habían causado un daño considerable a su relación con el pueblo aborigen de la zona, propietarios tradicionales del sitio.

En mayo del año pasado, la compañía fue denunciada por destruir el lugar para adelantar su rentable negocio de mineral de hierro.

Detalle financiero

Rio, que posee un 30% de propiedad de Minera Escondida en Chile, reportó que las ganancias subyacentes subieron un 20% a US$ 12.400 millones en el año hasta diciembre de 2020, sobre ingresos de US$ 44.600 millones. La deuda neta cayó a US$ 664 millones desde US$ 3.650 millones. Las ganancias antes de impuestos fueron de US$ 15.400 millones, frente a los US$ 11.1 00 millones en 2019.

El mineral de hierro representó el 90% de las ganancias de la minera, lo que respalda la importancia de sus minas gigantes en Australia Occidental.

El sólido desempeño financiero de la compañía le permitió declarar un dividendo final de US$ 3,09 por acción, complementado con un pago especial de US$ 0,93 por papel.

Sumado a su dividendo de mitad de año, Rio ha devuelto US$ 9 mil millones a los accionistas para su año financiero más reciente, el mayor pago en sus 148 años de historia. La cifra se compara con los anuncios de BHP y de Glencore, quienes devolverán un total combinado de US$ 6.700 millones en efectivo a los accionistas.

Por otro lado, Rio detalló que las partidas únicas sumaron US$ 153 millones menos que en 2019 y dijo que "las excepciones de 2020 (...) fueron compensados ​​por la no repetición de los eventos de 2019, incluido el cargo de US$ 199 millones en Escondida para reflejar la cancelación de los contratos de energía a carbón existentes luego de un cambio a las energías renovables".

Sobre su operación en Chile, reconoció menos material movido en la mina de cobre por efecto de la pandemia, lo que hizo caer el dividendo de esa división frente al año pasado. "La producción de cobre extraído de Escondida fue un 1% menor que en 2019, principalmente debido a un 15% menos de material apilado en las plataformas de lixiviación. Esto fue el resultado de las medidas preventivas en respuesta al Covid-19, que en su mayoría fueron contrarrestadas por un 5% más de rendimiento del concentrador en 2020. El cobre refinado también se vio afectado por la menor cantidad de material apilado en las plataformas de lixiviación", escribió en el reporte de resultados.

La empresa, además, se trazó objetivos de cero emisiones netas derivadas del envío de sus productos para 2050 y anunció la inversión en tecnologías que podrían generar reducciones en la intensidad de carbono de la fabricación de acero de al menos un 30% a partir de 2030.