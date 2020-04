Juan Pablo Silva: “Chile sigue firme recibiendo inversión extranjera y apostando por que la cosa mejore”

Entre Códigos

Destaca que marzo no fue “tan malo” para los registros de marcas y que la recuperación vendrá en el segundo semestre.

Cancelaron el evento en Nueva York donde iban a ser reconocidos como el mejor estudio de marcas de Chile por la publicación internacional Managing Intellectual Property (MIP), ceremonia donde además recibirían el premio al mejor caso de 2019 (tras 20 años de disputa para registrar la marca del grupo Metallica en el país). Tampoco van air al evento de Propiedad Intelectual más grande del mundo que se realizaría en Singapur y que reuniría más de 11 mil abogados del área.

Pero hay más. Son abogados marcarios de Latam Airlines y de NotCo, dos firmas igualmente golpeadas por la crisis generada por el avance del Covid-19. Y pese a ello, Juan Pablo Silva, socio del estudio Silva, es optimista. Asegura que la actividad marcaria y de propiedad intelectual durante marzo no se vio tan afectada. “Para graficar lo que pasa en temas de registros en Chile, bajamos de un promedio de 3 mil marcas en marzo del año pasado, a unas 2.300. Es decir, no se ha caído la casa, no desaparecieron las marcas”, y agrega, que en el caso de la oficina que lidera la actividad se mantiene relativamente normal.

A su juicio, lo que ha favorecido esta continuidad en los procesos es la estructura del organismo que administra el sistema, el Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi). “Ellos están trabajando en todas las áreas igual que antes; hay fallos, presentaciones on line, escritos, todo funciona de manera remota, lo que nos ha permitido responder a nuestros clientes”, sostiene.

Tiene claro que abril y mayo serán meses “malos” para la su actividad, y recién advierte una recuperación para el mes de junio y más hacia el segundo semestre. “Puede haber una baja, desde luego, pero creo que Chile sigue firme recibiendo inversión extranjera y apostando por que la cosa mejore, tengo confianza en que esto se recupere pronto”, enfatizó.

El optimismo de Silva tiene que ver con lo sucedido con la crisis social, que le dejó una lección: “hay confianza en el país, los extranjeros no van a dejar de invertir en la región y en Chile”. Y agrega que muchos clientes también vieron oportunidades fuera de las fronteras.