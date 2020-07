Acciones de Netflix se desploman tras decepcionante pronóstico para segundo semestre

Industria

Aunque ingresos de la plataforma de streaming crecieron 25% y sus ganancias 166% en la primera mitad del año, la compañía espera apenas 2,5 millones de nuevas suscripciones para el tercer trimestre. El mercado respondió con una baja de 10% en sus papeles.

Débiles proyecciones informó Netflix en el marco de sus resultados financieros al segundo trimestre de 2020. Debido a lo anterior, y a medida de que se relajan las restricciones en los distintos mercados por el Covid-19, las acciones de la firma cayeron alrededor de un 10%.

Según sus ejecutivos, para el tercer trimestre esperarían solo 2,5 millones de nuevas suscripciones, frente a los 6,8 millones de igual período del año anterior. "El crecimiento se está desacelerando a medida que los consumidores superan el shock inicial de Covid-19 y las restricciones sociales. Nuestras adiciones netas pagadas para el mes de junio también incluyeron las suscripciones que cancelamos para el pequeño porcentaje de miembros que no habían usado el servicio recientemente ", sostuvo la firma de streaming.

A pesar de ello, Netflix reportó sólidas cifras en sus resultados: sus ganancias subieron 166% a US$ 720 millones, o US$ 1,59 por acción. En lugar de los $US 271 millones recaudado en el mismo periodo de 2019.

Asimismo, sus ingresos aumentaron un 25%, lo que equivale a US$ 6.148 millones versus los US$ 4.923 millones en el segundo trimestre del año pasado, lo que supera en un 1% lo esperado por la propia Netflix. Mientras que sus ingresos operativos trimestrales superaron los US 1.000 millones.

Nuevo CEO

Más sorprendente aún, es que logró 10,1 millones de nuevas suscripciones, versus las 2,7 millones del segundo trimestre del año pasado. "La variación positiva en relación con nuestro pronóstico de 7,5 millones se debió a una adquisición y retención mejores de lo previsto. En el primer semestre de este año, agregamos 26 millones de membresías pagas, casi a la par con los 28 millones que obtuvimos en todo 2019", señaló la empresa.

En paralelo, la firma nombró a Ted Sarandos como co-CEO para compartir el puesto con el cofundador de Netflix, Reed Hastigns. "Ted se unió a Netflix hace más de 20 años, ha sido mi socio durante décadas. Este cambio hace formal lo que ya era informal: que Ted y yo compartimos el liderazgo de Netflix ", dijo Hastings.

El director independiente principal, Jay Hoag, comentó: "Después de haber visto a Reed y Ted trabajar juntos durante tanto tiempo, la junta y yo estamos seguros de que este es el paso correcto para evolucionar la estructura de gestión de Netflix para que podamos continuar sirviendo mejor a nuestros miembros y accionistas en los años venideros".