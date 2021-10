American Airlines pierde menos de lo esperado, pese a alza de costos

Industria

American Airlines informó ayer que registró una pérdida menor a lo esperado, pese al alza de costos especialmente del combustible para aviones y advirtió que ello se mantendrá en el cuarto trimestre.

La pérdida entre julio-septiembre llegó a US$ 641 millones, o US$ 0,99. En el mismo período del año pasado había perdido US$ 2.400 millones. Los ingresos, en tanto, casi se triplicaron con respecto a 2020 a US$ 8.970 millones, más de lo esperado por Wall Street.

Así, American se unió a otras aerolíneas para advertir sobre los costos más altos este trimestre. Espera pagar hasta US$ 2,48 por galón de combustible, frente a un promedio de US$ 2,07 en el tercero.

Los costos del combustible compiten con la mano de obra como los mayores gastos para los transportistas, y los precios persistentemente más altos podrían contrarrestar los esfuerzos de la mayoría de las empresas del sector en EEUU para volver a registrar ganancias, después del impacto de la pandemia. American gastó US$ 1.950 millones en combustible e impuestos en el tercer trimestre, triplicando el nivel del año previo.

La firma indicó que las pérdidas relacionadas con la pandemia continuarían en el cuarto trimestre, pronosticando un margen antes de impuestos de -16% a -18%, excluyendo ítems especiales.