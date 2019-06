Andrónico Luksic explota ante reportaje del New York Times que lo involucra: "Hasta cuándo la misma historia!!!"

Industria

Un controversial proyecto minero en Estados Unidos está ahora bajo escrutinio del New York Times. Según señala el medio estadounidense, el conglomerado chileno- Antofagasta Minerals, ligada al grupo Luksic- busca construir una mina cerca de áreas silvestres protegidas en Minnesota, pero que con la llegada de Trump a la Casa Blanca las trabas se han ido solucionando.

El texto detalla además que la familia Luksic le arrienda una casa a Jared Kushner e Ivanka Trump, la hija del mandatario norteamericano.

Con el titular "Un plan de explotación minera en áreas silvestres estaba detenido, hasta que Trump se volvió presidente", el medio señala que en los últimos meses del gobierno de Barack Obama, el grupo chileno estaba perdiendo la disputa con el gobierno de EEUU sobre el proyecto, pero desde la elección de Donald Trump como presidente, "y su inclinación hacia los negocios, resultó ser una gran ayuda para la iniciativa".

A esta cita del New York Times reaccionó un aludido Andrónico Luksic, que a través de la red social twitter expresó: "Hasta cuándo la misma historia!!!".

"Lo dije en 2017 y repito: NO conozco a los Kushner-Trump. Una empresa que controlo tiene una casa, que ellos arriendan. NINGUNA RELACIÓN con proyecto Twin Metals. No sé con qué intención mezclan dos cosas NO relacionadas!!", agregó el empresario, en inglés y español para no dejar dudas de su versión.

En el reportaje se señala con nombre y apellido al empresario, y asegura que 'documentos federales' respaldan su versión. "Para la familia del multimillonario Andrónico Luksic, que controla el conglomerado chileno, el cambio en esa política podría ofrecer un gran impulso a su negocio minero. Según documentos federales, desde el cambio de gobierno, Twin Metals (subsidiaria de Antofagasta) ha incrementado de manera significativa su cabildeo en Washington, en el que ha gastado US$ 900.000".

Se destapa el caso

El primer medio en destapar el escándalo fue The Wall Street Journal, en junio de 2017.

En su momento, el periódico reveló que la casa en Washington a la que se mudó en enero la hija del mandatario de EEUU, Ivanka Trump, además de su esposo Jared Kushner y sus tres hijos, pertenece al magnate chileno, quien mantiene un litigio con el gobierno del país.

La casa tiene seis dormitorios, está ubicada en el barrio de Kalorama y fue comprada por una compañía del controlador de CCU y Antofagasta Minerals por US$ 5,5 millones en diciembre de 2016.

El medio detalló que los conflictos legales de Luksic comenzaron con la administración de Barack Obama por el bloqueo de un proyecto minero en Minnesota, y desde ese momento la prensa estadounidense especuló que ese criterio sería modificado por la actual administración de Trump.

La unidad de la minera de Luksic Antofagasta PLC, Twin Metals Minnesota LLC, intentó impulsar un proyecto contiguo a un terreno protegido por el gobierno desde 1926, por lo que el gobierno de Obama bloqueó el negocio arguyendo el riesgo de un "serio e irreemplazable daño a esta única e icónica área silvestre".

En reacción, la empresa demandó al gobierno de EEUU en septiembre.

Proyecto "estrella" de Antofagasta Minerals

Ya en junio de 2018, la historia aparentemente había tomado otro rumbo, cuando la empresa Antofagasta Minerals mostró avances de este proyecto que catalogó de "estrella" en el extranjero, Twin Metals, y aseguraba que estaba a un mes de conseguir la restitución de las licencias clave por parte del Departamento del Interior de EEUU.

Según contaba un informe, a la fecha, se había alcanzado un "progreso significativo con el diseño de nuestro proyecto", haciendo alusión al plan minero de la faena, donde se consideraba una inversión superior a los US$ 1.100 millones.