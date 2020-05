Caso Enjoy: Superintendencia de Casinos de Juego cierra la puerta para anular los permisos de operación

Industria

En caso que la operadora de casinos no logre una reorganización que le permita seguir funcionando, la autoridad señaló que no es legal anularlos de manera anticipada.

Amparada en lo que establece la Ley, la superintendenta de Casinos de Juego, Vivien Villagrán, cerró la puerta a la solicitud hecha por la matriz de Enjoy que buscaba anular de manera anticipada los permisos municipales otorgados para operar sus plazas.

En una entrevista publicada hoy en El Mercurio señaló que “La ley es clara y no deja espacio para interpretación” por lo que aseguró que “no tengo facultades para hacer lo que ellos me están pidiendo porque no está previsto en la Ley”.

En medio de su proceso de reestructuración Enjoy solicitó a la autoridad el uso de sus “facultades interpretativas” sobre esta materia, en el contexto del daño que se asume tienen las medidas sanitarias ocasionadas por la pandemia de Covid-19 en sus Estados Financieros.

Ante esto reiteró que Enjoy “tiene todas las alternativas que establece la Ley en la etapa en que están, cuando todavía no han entrado en operaciones, pueden renunciar al permiso o, eventualmente, podrían disolver la sociedad operadora. Obviamente, en el momento en que eso ocurra, la superintendencia cobra las boletas de garantía”.

En paralelo, en el marco del proceso de reorganización judicial que lleva a cabo la operadora de casinos, el Octavo Juzgado Civil de Santiago, rechazó la petición de los tenedores de bono nacional que buscaba dejar sin efecto la designación de Patricio Jamarme como veedor de la causa.