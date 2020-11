El detalle por sector de los resultados en el tercer trimestre

Industria

Balances financieros mixtos reportaron las distintas compañías del país para el período julio-septiembre. Aunque en su mayoría registraron mayor dinamismo a partir del desconfinamiento, la crisis sanitaria ha seguido haciéndose sentir.

Retail logra recuperación de sus ventas, pero no sale de las pérdidas

Signos de recuperación se comienzan a ver en el retail chileno. El levantamiento de las cuarentenas implicó una gradual reapertura de las multitiendas, lo que permitió a parte de la industria reportar un aumento de sus ingresos entre julio y septiembre.

Recopilando indicadores de Cencosud, Falabella, Hites, Tricot, La Polar y Forus, el sector logró aumentar un 11% sus ventas en este periodo, totalizando US$ 6.523 millones, frente a los US$5.881 millones alcanzados en el tercer trimestre de 2019.

Eso sí, lo anterior se entiende principalmente por dos de los pesos pesados de la industria: Cencosud y Falabella. Y es que el primero vio crecer sus ingresos un 13%, mientras que la firma ligada a la familia Solari lo hizo en 12%. El resto de las empresas tuvo una baja de este indicador que, en el caso de Tricot, por ejemplo, representó una caída de 36%.

Ahora bien, aun cuando el crecimiento de las ventas online ha surgido como amenaza para los operadores de centros comerciales, para el retail ha sido un salvavidas en el periodo más gris de la pandemia.

Los casos más reveladores son Tricot, Hites y La Polar. El primero de ellos señaló que las ventas e-commerce subieron 277% entre julio y septiembre, respecto de mismo período de 2019. Con esto, el canal representa 6,2% de las ventas totales. En tanto, para La Polar, el indicador creció 747% durante el tercer trimestre del año alcanzado un 44% del total de ventas. En Hites, aumentó un 454,6% pasando a representar entre julio y septiembre un 48,6% de los ingresos retail, versus el 9,5% del periodo anterior.

Sin embargo, pese a este desempeño en los ingresos y en sus ventas digitales, la industria reportó pérdidas en el trimestre analizado. Y es que, de acuerdo a lo totalizado por Cencosud, Falabella, Hites, Tricot, La Polar y Forus, las pérdidas ascendieron a US$ 8 millones, lo que se compara negativamente con las ganancias de julio y septiembre del año pasado, que llegaron a US$ 66 millones.

Centros comerciales siguen afectados por la

crisis y auge de ventas online golpea a la industria

No ha sido un año fácil para los centros comerciales. Si bien de a poco han comenzado a operar con normalidad, los tres principales operadores del país no lograron reportar mejoría. MallPlaza, Parque Arauco y Cencosud Shopping disminuyeron en 58% sus ingresos entre julio y septiembre del año, reflejando el duro momento que vive el sector.

Los dos primeros malls mencionados reportaron pérdidas entre julio y septiembre, mientras que Cencosud Shopping, aunque informó utilidades, fueron un 74% más bajas que el mismo trimestre de 2019.

Paralelamente, las empresas enfrentan el auge de las ventas online que amenazan su normal operación.

Los tres operadores dijeron en sus análisis razonados que el e-commerce es precisamente uno de los riesgos.

MallPlaza y Cencosuc señalaron que en los últimos años han aumentado las ventas vía Internet, "que podrían afectar eventualmente el flujo de visitantes a los centros comerciales". Parque Arauco dijo que la venta online toma un papel cada vez más importante y sinceró que "existe el riesgo de que las ventas presenciales disminuyan; por ello que hemos decidido diversificar nuestro negocio a varios tipos de activos".

Aumento de provisiones impactan balances de la banca

Uno de los rubros financieros más golpeados por la pandemia ha sido la banca, que ha visto caer sus ganancias con fuerza durante este 2020.

De acuerdo con cifras de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la industria reportó utilidades por US$ 970 millones al tercer trimestre, lo que equivale a una baja de 62,9% en 12 meses.

De acuerdo con el analista de Bice Inversiones, Jonathan Fuchs, los resultados del sector se vieron afectados por un incremento de las provisiones, que son las reservas que destinan estas instituciones financieras para cubrir eventuales impagos por parte de sus clientes.

El gasto en este ítem, explicó Fuchs, "estuvo muy presionado por la constitución de numerosas provisiones voluntarias por la mayoría de los bancos más grandes".

Además, señaló, hubo una caída en los ingresos de operaciones, los que fueron afectados principalmente por las líneas de tesorería y comisiones, mientras que las entradas por intereses se mantuvieron estables, como resultados del mayor volumen de colocaciones.

Para el cierre de año, el mercado espera mejores resultados, debido a que se prevé que la banca constituirá menos reservas en esta última parte del ejercicio.

"Esperamos mayores niveles de inflación lo que impulsará los ingresos por intereses, además que el proceso de desconfinamiento también ha ayudado a que se generen mayores ingresos por comisiones. Por otro lado, esperamos que el gasto en provisiones sea menor de lo que hemos visto en los últimos periodos", indicó.

Asimismo, prevé que los índices de morosidad caerán en el tramo final de 2020, lo que se explica en un mejor comportamiento de pago. Esto, apuntó, "especialmente en los créditos que han retomado sus pagos luego de sus períodos de gracia. Además, el retiro del 10% de las AFP ayudó a que la tasa de morosidad no subiera durante el trimestre".

Ganancias de las AFP disminuyen por menor rentabilidad del encaje

La pandemia también ha tenido un impacto en la industria previsional, lo que se ve reflejado en los resultados de las AFP.

Las firmas del sector han visto una reducción de sus utilidades al tercer trimestre, lo que se explica, principalmente, por una menor rentabilidad del encaje, que son los recursos del patrimonio propio de las administradoras, que éstas deben tener invertidos en los fondos de pensiones que gestionan.

Las AFP han obtenido ganancias por US$ 310,2 millones en conjunto hasta septiembre, lo que significa una caída de 39,3% frente al mismo periodo de 2019. Ello, pese a que los ingresos ordinarios subieron 8%, hasta los US$ 851,9 millones. "La pandemia ha afectado el precio de los activos, y por lo tanto ha tenido impacto en la cartera y el encaje. Y no descartamos que parte de los mayores costos de operación tengan relación con el impacto del retiro del 10%", comentó el socio de DVA Capital, Felipe Mercado.

Las administradoras detallaron que la caída en el encaje responde a un menor rendimiento de instrumentos locales de inversión. "Se debe a la menor rentabilidad obtenida por los Fondos de Pensiones durante el presente ejercicio, por rendimientos inferiores en inversiones nacionales (fija y variable)", indicó el análisis razonado de Provida.

"Esta disminución responde a un menor retorno de las inversiones de los fondos de pensiones administrados por la Sociedad", completó el respectivo documento de Habitat.

Baja del precio del salmón golpea los resultados de las empresas del sector

Las empresas de la industria pesquera y salmonera reportaron pérdidas durante el tercer trimestre por US$ 45 millones, mientras que los ingresos en conjunto alcanzaron los US$ 451 millones, un 19% menos que el mismo período del año pasado.

En el caso de AquaChile explicaron que los resultados negativos se debieron "principalmente a la disminución en los precios internacionales del salmón, producto de la contracción de la demanda, y a mayores costos de producción y logística".

Las pesqueras Camanchaca y Blumar también se vieron afectadas por la baja en el precio del salmón. La primera detalló que el valor del producto ha disminuido debido a que el segmento Food & Service ha tenido menor demanda durante el año por el menor funcionamiento de restaurantes y hoteles en medio de la pandemia. La caída en el precio del salmón atlántico fue de un 18,5% al comparar con el tercer trimestre de 2019.

En tanto, según comentó Blumar en su análisis razonado, la expectativa relacionada a los precios de salmones es negativa para lo que resta del año 2020.

Menores costos por siniestros impulsan desempeño de las aseguradoras

Pese a que la crisis sanitaria ha impactado en la industria aseguradora, los resultados del sector han mostrado resiliencia, con alzas en el tercer trimestre del año. La utilidad de las firmas, de vida y generales, alcanzó los US$ 552 millones en los tres meses hasta septiembre, un 34,6% más que el mismo periodo de 2019. Lo anterior, pese a que la cantidad de la primera directa, equivalente a los ingresos operacionales de las compañías, haya disminuido 14,8% en 12 meses, hasta los US$ 7.376 millones.

"Los menores costos de rentas vitalicias y de siniestros, junto a las liberaciones de reservas de riesgos en curso, más que compensaron los ajustes a inversiones, logrando incrementar la utilidad del sector", explicó un informe de Feller Rate.

Los menores gastos en rentas vitalicias se explica en la baja cantidad de ventas que ha registrado este producto previsional en lo que va de año. Según cifras de la CMF, hasta septiembre, la industria otorgó 11.655 de estas pólizas, un 60,6% menos interanual.

"Una fuerte caída en la venta de rentas vitalicias marcó el desempeño del mercado, que reportó sólo UF 33,5 millones, comparado con UF 74,7 millones del año anterior. Las presiones sobre las tasas de interés de los instrumentos de renta fija, la fuerte competencia del retiro programado, las reformas en desarrollo y los retiros de fondos ahorrados han incidido en una menor demanda durante esta etapa de crisis", acotó el reporte.

Constructoras registran un año marcado por la baja

en las ventas, pero muestran signos de recuperación

Este año ha estado marcado por resultados negativos en el rubro de la construcción. Siete de las ocho constructoras que reportan resultados a la CMF sumaron ingresos en el tercer trimestre por $ 374.724 millones, un 26% menos que lo obtenido en el mismo período de 2019. En cuanto a ganancias, alcanzaron $ 11.729 millones, una disminución de 37% en comparación con mismo lapso del año pasado. Sin embargo, las firmas apuntaron que la paralización de las obras durante meses y la caída en las ventas afectaron el negocio especialmente de abril a junio. Ya para el período en análisis, empiezan a notar algunos signos de recuperación a través de las escrituraciones y promesas.

Por su parte, Salfacorp informó que la venta de viviendas, que incluye a las inmobiliarias Aconcagua (IACO) y Noval, tuvo bajas de 18% en monto y de 21% en unidades. Aun así, la primera registró $39.821 millones en escrituraciones combinadas "sólo en el tercer trimestre", comparado con los $ 30.569 millones del primer trimestre y $ 20.766 millones del segundo trimestre de 2020.

Socovesa fue la única empresa del rubro que tuvo resultados positivos, logrando mayores ingresos y ganancias en los tres meses a septiembre. Percibe también una mejoría en promesas netas, a partir del desconfinamiento gradual iniciado en agosto. Otro indicador que muestra cierta recuperación son los meses para agotar stock (MAS), determinado como el inventario disponible dividido por el promedio móvil de promesas. PazCorp señaló que el MAS de Chile cayó entre el segundo y tercer trimestre, pasando de 78,8 a 48,0.

Industria del agro recupera el dinamismo

y las empresas frutícolas lideran el sector

El período julio-septiembre cerró en positivo para la agroindustria y el sector de alimentos con sus principales empresas reportando alzas en sus balances financieros.

La actividad de las compañías recuperó el dinamismo perdido en el peak de la pandemia y logró avanzar frente al mismo período de 2019. En cuanto a las proveedoras de alimentos, Empresas Carozzi reportó crecimiento de 29,7% en sus ganancias a $ 15.415 millones. Los ingresos, en tanto, subieron 9% interanual a $ 251.867 millones.

En el mismo renglón, Agrosuper tuvo un avance más acotado de las ventas, en parte por un desempeño dispar de su segmento de carnes y el acuícola. El primero se vio impulsado principalmente por una alta demanda en Asia, mientras que el segundo recibidó el impacto de la caída de los precios internacionales del salmón, por menor demanda consecuencia del Covid-19 y mayores costos de producción y logística. Así, la firma subió 0,7% sus ingresos entre julio y septiembre, totalizando $ 625.137 millones. Sus utilidades, en tanto, repuntaron con fuerza (37%) a $13.191 millones.

En el caso de las empresas agrícolas destacó este trimestre Hortifrut -uno de los mayores operadores mundiales en el negocio de berries-, que reportó un alza de más de 85% en sus ingresos frente al mismo período del año previo, hasta los $ 114,5 millones. Similar desempeño anotó en ganancias, que subieron casi 62% hasta los $ 28 millones. Parte de su buen desempeño lo atribuyó a una mejor curva de producción en Perú, una mejor calidad de la fruta con respecto a la temporada anterior y a la disminución de costos por kilo, en medio del escenario mundial.

Y, si bien las firmas vitivinícolas también reportaron mejores resultados que en 2019, la que mejor recuperación registró fue Concha y Toro que obtuvo resultados "históricos".

Los avances anotados en los tres pilares de su estrategia 2020-2022 permitieron al principal grupo del sector en el país obtener un alza de 28% en sus ventas alcanzando a $ 210.601 millones, mientras que la utilidad neta creció en 54% en ese período. La firma apuntó que la comercialización de marcas premium y la apertura de filiales en el exterior fueron clave en sus resultados.

Alzas de tráfico presionan al sector de las telecomunicaciones

En los primeros nueve meses de 2020, la industria de las telecomunicaciones vivió un alza importante en la demanda de sus servicios, producto de las restricciones sanitarias y los confinamientos. Ya para julio y septiembre los niveles de consumo bajaron, pero igualmente se desató una fuerte competencia en el segmento hogar, presionando fuertemente a empresas como VTR y Movistar, los principales competidores del segmento.

En ese sentido, Entel, Claro y WOM aprovecharon la oportunidad para incrementar su participación de mercado, con despliegue de fibra óptica al hogar y la profundización de sus ofertas comerciales. También, Mundo, la firma ligada al fondo Linzor, anunció un plan de negocios de US$ 90 millones con intenciones de obtener 3 millones de usuarios para 2021.

Minería y energía registran desempeño dispar entre julio y septiembre

El tercer trimestre de este año estuvo marcado por una importante recuperación de la actividad minera del país, principal driver de la economía chilena. Entre julio y septiembre, aumentos en la producción de cobre, un mayor precio del mineral y menores costos relacionados a la operación impulsaron los resultados de las principales empresas.

Por ejemplo, Codelco -la minera estatal- generó excedentes por US$ 1.124 millones, un alza de 86% respecto al mismo período del año anterior.

Sin embargo, SQM no corrió con la misma suerte, pero por efecto del pago de una demanda colectiva con un fondo de pensiones inglés, llamado Tyne and Wear Pension Fund, en Estados Unidos. Así, sus ganancias bajaron 53,8% interanual a US$ 97,5 millones.

Por el lado de las eléctricas, las principales generadoras tuvieron una pérdida de US$ 312 millones a nivel industria, aunque eso está marcado por los resultados de AES Gener, quien castigó activos a carbón como parte de la transición que está realizando. En materia de ingresos, estuvieron planos, con una leve alza de 1% como segmento, totalizando poco más de US$ 2.200 millones.

Enel Chile -que no solo participa en generación, sino que en distribución- detalló en sus resultados que las ventas físicas de energía en el tercer trimestre bajaron 4,7% por efecto de los clientes regulados -principalmente residenciales-, compensado por los libres (industrias).

Colbún también hizo ver que en los últimos meses hubo menos ventas físicas a clientes reguladores, lo que también fue compensado por el segmento industrial.