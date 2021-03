Empresas CMPC cierra 2020 con pérdidas por US$ 28 millones

Industria

El resultado se compara con una utilidad de US$ 84 millones de 2019. Ventas bajaron 7%, pese a recuperación mostrada en el último trimestre.

Empresas CMPC reportó este jueves sus resultados financieros al cierre de 2020, donde logró ventas por US$ 5.286 millones, una variación negativa de 7% respecto a 2019. En esto, las menores ventas de Celulosa (con una caída de -13%), asociadas a menores precios de celulosa de fibra corta de 19% y de fibra larga en 7%, marcaron el resultado.

En el ejercicio, la papelera terminó con pérdidas por US$ 28,4 millones, lo que se compara con la ganancia de US$ 84,5 millones del mismo periodo del año previo.

Respecto a los resultados del último trimestre, la compañía informó que las ventas totales fueron de US$ 1.409 millones, un alza de 9%. Esto es resultado de un incremento en todos los negocios, con un alza de 12% en Celulosa; 11% en Biopackaging y 5% en Softys.

El Ebitda alcanzó US$ 257 millones durante el trimestre, un 15% más que lo registrado en el mismo período del año anterior. Entre octubre y diciembre también tuvo una utilidad neta de US$ 85 millones, mejor que la pérdida de US$ 18 millones del mismo período del año pasado.

En el negocio forestal, la compañía vio crecer 20% sus volúmenes, “debido a los mayores volúmenes de venta de madera aserrable”. En celulosa, la producción total durante el cuarto trimestre fue de 1.069.000 toneladas, un alza de 10%.

En materia de incendios, la compañía reportó que en Chile, las plantaciones de CMPC habían sufrido 600 eventos, afectando alrededor de 1.000 hectáreas, lo que se compara con 800 incendios y 3.200 hectáreas del período anterior.