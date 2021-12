Evergrande es declarado en default y se allana camino para masiva reestructuración

Industria

China Evergrande Group ha sido oficialmente etiquetado como moroso por primera vez, el último hito en un drama financiero de meses que allana el camino para una reestructuración masiva del desarrollador más endeudado del mundo.

Fitch Ratings redujo al desarrollador a incumplimiento restringido por no cumplir con dos pagos de cupones luego de que expirara un período de gracia el lunes, según un comunicado. El asesor de crédito dijo que el desarrollador no respondió a la solicitud de confirmación del pago y asume que no se realizó. La rebaja puede desencadenar incumplimientos cruzados sobre la deuda de US$ 19.200 millones de Evergrande.

El desarrollo marca el comienzo del fin para el imperio inmobiliario en expansión que comenzó hace 25 años por el fundador Hui Ka Yan, lo que desencadenó una larga batalla sobre quién recibe el pago de lo que queda. También plantea un desafío a los esfuerzos del gobierno chino para evitar que una crisis de deuda en el sector inmobiliario provoque un contagio más amplio.

Las autoridades han logrado algunos éxitos, y los mercados están tomando con calma los tropiezos de deuda de los desarrolladores más recientes después de un recorte del índice de reservas anunciado por el banco central el lunes.

Los bonos en dólares de Evergrande están cerca de mínimos históricos

Evergrande, que reveló más de US$ 300 mil millones de pasivos totales a junio, dijo en una breve presentación de intercambio el 3 de diciembre que planea "comprometerse activamente" con los acreedores extraterritoriales en un plan de reestructuración. La compañía planea incluir todos sus bonos públicos extraterritoriales y obligaciones de deuda privada en la reestructuración, dijeron por separado personas familiarizadas con el asunto.

"La rebaja puede no tener un impacto abierto o inmediato en el proceso chino, pero puede aumentar sutilmente la presión sobre la empresa (y los reguladores) para revelar rápidamente las propuestas de reestructuración inicial", dijo Brock Silvers, director de inversiones de Kaiyuan Capital en Hong Kong.

Fitch también rebajó la calificación de Kaisa Group Holdings Ltd. a incumplimiento restringido, citando su incumplimiento en el pago de un bono de 400 millones de dólares que venció el martes. El recorte de calificaciones también puede desencadenar incumplimientos cruzados sobre la deuda pendiente en dólares de US$ 11.200 millones del desarrollador. La compañía se había convertido en un símbolo de los años de auge en los mercados crediticios chinos después de salir de un incumplimiento de alto perfil en 2015.

Los bonos en dólares basura chinos mantuvieron ganancias anteriores de hasta tres centavos por dólar después de las rebajas.

La renuencia de Beijing a rescatar a Evergrande envía una clara señal de que el Partido Comunista no tolerará acumulaciones masivas de deuda que amenacen la estabilidad financiera. El Banco Popular de China reiteró el viernes que los riesgos planteados a la economía por la crisis de la deuda de Evergrande pueden ser contenidos, citando la "mala gestión" del desarrollador y la "expansión imprudente" por los problemas que enfrenta. El gobernador del Banco Popular de China, Yi Gang, dijo en declaraciones transmitidas el jueves que Evergrande será tratado de una manera orientada al mercado.

Al mismo tiempo, el gobierno ahora está profundamente involucrado en la gestión de la empresa. Guangdong dijo la semana pasada que enviaría un equipo a Evergrande para garantizar operaciones "normales". El nuevo comité de riesgo de siete miembros del desarrollador incluye altos ejecutivos de empresas estatales de Guangdong y China Cinda Asset Management Co., el administrador de deudas incobrables más grande del país. Otro es de un bufete de abogados, mientras que solo dos miembros son de Evergrande, incluido Hui.

Los tenedores de bonos de Evergrande, incluido Marathon Asset Management, han dicho que esperan que los acreedores extraterritoriales estén casi al final de la cola para el reembolso. La principal motivación del gobierno chino es a menudo mantener la estabilidad social, lo que en este caso significa dar prioridad a los propietarios de viviendas, empleados e inversores individuales en productos de gestión patrimonial .

Algunos acreedores extraterritoriales ya están consultando con asesores financieros y legales. Podría ayudar que los tenedores de bonos incluyan algunas de las firmas de inversión más grandes del mundo, que es poco probable que China quiera enajenar. Ashmore Group, BlackRock Inc., FIL Ltd., UBS Group AG y Allianz SE han informado que tienen deuda de Evergrande en los últimos meses , según muestran los datos compilados por Bloomberg.

Las obligaciones de Evergrande en el extranjero también incluyen bonos con disposiciones de mantenimiento . Se trata esencialmente de un acuerdo de caballeros que a menudo implica un compromiso de mantener solvente a un emisor offshore, y es posible que no estén legalmente reconocidos en esta reestructuración.

"Los derechos e intereses de los acreedores y accionistas serán plenamente respetados de acuerdo con su antigüedad legal", dijo el gobernador del banco central, Yi , en un mensaje de video pregrabado el jueves en un seminario en Hong Kong.