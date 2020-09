Familia Amaro se baja como prestamista del financiamiento DIP de Latam Airlines

Industria

Fuentes dicen que los brasileños, excontroladores de TAM, no estaban de acuerdo con fijar un precio de conversión durante la negociación con los acreedores.

Un giro inesperado fue la conformación de los actuales inversionistas del tramo C de financiamiento DIP (Debtor in Possession) de Latam Airlines, ya que no sólo se incluyó a prestamistas extranjeros -Knighthead y Jefferies- en la ecuación, sino que también se produjo la salida de la familia Amaro, excontroladores de TAM, del crédito por US$ 2.450 millones que busca sacar a flote a la aerolínea de bandera chileno-brasileña.

En renovado financiamiento DIP tachó la mención que hacía referencia a la familia brasileña (Amaro Group) y sólo nombró al resto de los accionistas: los Cueto, Eblen y Qatar Airways.

Un abogado ligado al proceso y conocedor de las tratativas, comentó que esto se produjo principalmente porque los Amaro habrían rechazado la idea de tener un precio de conversión fijo en un eventual aumento de capital que podría gatillarse si la aerolínea decide pagar su deuda en papeles de la empresa. Este valor se definiría más adelante, en conjunto con las acreedores y una vez finalizado el proceso de reorganización.

No obstante, otras fuentes explicaron que la razón de fondo es la larga extensión de la negociación del financiamiento DIP, que no se ajustaría a los "timing" de los propietarios de origen brasileño.

Sin importar el motivo que impulsó a la familia Amaro a abandonar el vuelo más difícil de Latam Airlines, los accionistas podrían más adelante retomar la idea de entrar en la reorganización, mediante la compra de la deuda de un acreedor.

En este caso podría ser Knighthead o Jefferies, que al estar restringidos a mantenerse en la propiedad de la aerolínea, por la suscripción de un Letter Agreement (compromiso para vender su crédito en caso de que la compañía decida transformar su deuda en acción), los pondría de nuevo en la carrera.

Lo anteriormente mencionado le impediría diluirse e incluso podrían aumentar su participación societaria en la empresa aérea. Esto, en un contexto donde la familia Amaro ha ido bajando su participación directa en la compañía, sumándose luego en Costa Verde.