Las definiciones de gobernadores del norte

Industria

Ricardo Díaz, independiente representante de Unidad Constituyente por Antofagasta, y el independiente fuera de pacto Miguel Vargas por Atacama, salieron electos este domingo. Ambos abordan las claves para el desarrollo de sus regiones con foco en la minería, tanto desde las perspectivas de crecimiento de esa industria como del aporte a sus territorios.

Ricardo Díaz, Electo por Antofagasta:

"No se puede afectar a las comunidades

que viven cerca de las grandes mineras"





Apuesta por una carretera hídrica y que se tiene que pensar una minería del futuro que tenga alto sentido del compromiso.

"La minería no suele apostar a la innovación sino que suele apostar a mantener lo que ya tiene". Con esta premisa, el gobernador electo de Antofagasta, Ricardo Díaz, analiza la industria minera, sosteniendo que su visión es hacer las inversiones necesarias, pero que también la minería permita el desarrollo de otras fuentes de ingresos para la región.

A su juicio, de acuerdo a Cochilco, se proyecta una gran inversión, pero está asociada a aumentar lo que ya está, lo que genera "bastante complicaciones", puesto que "el desarrollo de la minería requiere que hoy -con altos estándares internacionales que se están planteando- se hagan inversiones que permitan mejorar la producción y hacerla más rentable".

Ante altos precios del cobre, puntualiza que se debiera aprovechar este nuevo ciclo para "mejorar la capacidad productora de nuestra región y también para que se eleve el estándar de producción".

"No puede ser que se sigan manteniendo las externalidades que van afectando la calidad de vida de las comunidades que viven cercanas a los grandes centros mineros", argumenta.

En esa línea, recalca que estarán planteando la opinión de las comunidades y que están dispuestos a hacer las inversiones que sean necesarias para construir una carretera hídrica de agua desalada, que permita llevar agua hacia Calama, Alto del Loa, a través de un proyecto público-privado, donde se le devuelvan los derechos de agua continental a las comunidades.

Pero advierte que el tema del agua "no es solamente para la minería". "Hay todo un desarrollo potencial de cultivos hidropónicos que se pueden hacer con agua desalada", ejemplifica.

A esto agrega que es necesario, en conjunto con las grandes mineras, "hacer inversiones en el desarrollo del hidrógeno solar, puesto que tenemos que aprovechar el potencial que tenemos de la minería para ir descubriendo otras formas de diversidad económica en la región".

En definitiva, enfatiza que "tenemos que ir, en conjunto, pensando una minería del futuro que tenga alto sentido de compromiso, sostenible con el medio ambiente, pero además que nos permita ir potenciando la capacidad que tenemos; Chile tiene que ir apostando a exportar minería y no tanto minerales".

Miguel Vargas, electo por Atacama:

"Es importante que las inversiones se puedan materializar con prontitud"





La nueva autoridad pone su foco en la necesidad de recuperar el empleo y aborda los desafíos que debe abordar la minería.

Un total de 17.604 votos sacó Miguel Vargas para salir electo como gobernador de Atacama. En una zona donde la minería es parte del paisaje, el independiente aborda su mirada de la actividad, destacando el hecho de que si bien un número importante de iniciativas están aprobadas, éstas no han comenzado.

"El desarrollo económico de este territorio depende fundamentalmente de esta actividad" asevera, y destaca que avanzar en esa línea puede ayudar a bajar el desempleo que se ha mantenido en dos dígitos. "Es un tema que tenemos que atender con prioridad", agrega.

Por eso, subraya la importancia de poner a andar los cerca de US$ 30 mil millones que suman los proyectos aprobados en el Servicio de Evaluación Ambiental, porque generaría un "impacto muy significativo, y es importante que esas iniciativas se puedan materializar con prontitud". Por ello, señala, que se reunirá con gremios locales para colocar este tema en la agenda.

Y dada la importancia que tienen la pequeña y mediana minería, manifiesta su preocupación por la situación que tendría Enami que, según ha podido ver, necesita más recursos. "Desde el gobierno regional hay que apoyar con decisión al sector de la pequeña minería que es importante en Atacama y por eso que me parece relevante poner el acento en la situación de Enami", sostiene, y apunta a que el gobierno central debería capitalizarla.

Sobre su mirada del sector, destaca factores positivos como su aporte al crecimiento económico, pero al mismo tiempo sostiene que "indudablemente, también tiene sus cosas negativas, y hay que mejorar las políticas de relacionamiento con las comunidades, ya que la gente tiene que sentir que el proyecto minero es importante porque impacta positivamente en su calidad de vida".

Reconoce que la industria ha dado pasos en esta línea, pero enfatiza que falta un compromiso mayor con los territorios, especialmente con planes y programas que se puedan definir de común acuerdo con el gobierno regional o con los municipios. "Hay que trabajar en conjunto, creo mucho en las alianzas público-privadas", destaca.

Respecto a la discusión de instaurar un royalty a la actividad minera, dice que "en Atacama estamos absolutamente de acuerdo, porque si algo sentimos en las regiones mineras es que somos territorios que aportamos tanto al país y que recibimos poco a cambio". Respecto a eventuales efectos que podría tener en cuanto a propiciar un redireccionamiento de inversiones a otros países, dice que no cree que eso suceda, pero que lo importante es que las utilidades se repartan "un poco mejor para que la gente también sienta que los beneficios le tocan y lleguen al territorio".