Latam presenta al Tribunal de NY nueva propuesta modificada del financiamiento DIP

Industria

La compañía introdujo cambios sobre intereses y créditos, a favor de los acreedores. Sigue a la espera de aprobaciones para poder avanzar en su salida del Capítulo 11.

En lo que debería ser la recta final de su proceso de reorganización en Estados Unidos, Latam Airlines presentó este lunes ante el Tribunal de Nueva York una segunda propuesta modificada a su contrato de financiamiento bajo la modalidad de Debtor-In-Posession (DIP), que espera sea aprobada por el Juez James L. Garrity para seguir avanzando en su salida.

Tal y como indicó la firma ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) en Chile, se realizaron ciertas modificaciones al texto -que había sido presentado con algunos cambios el 17 de febrero- y eso se sometió a revisión del comité de directores de la empresa este domingo.

A partir de ello, "en una sesión celebrada el 6 de marzo de 2022, el Directorio de la Sociedad, por unanimidad de los directores independientes, acordó aprobar las Modificaciones Adicionales, sujetas a la aprobación del Tribunal. En consecuencia, el 7 de marzo de 2022 se presentó al Tribunal un borrador revisado de la Propuesta de Contrato de Crédito DIP Refundido y Modificado (incluyendo las Modificaciones Adicionales) para su aprobación".

Y se detalló que esos cambios se refieren, puntualmente, a lo relacionado con intereses y comisiones.

¿Qué cambia?

En el documento, la compañía explicó que la tasa de interés de los préstamos bajo el Tramo A -por un monto de hasta US$ 1.300 millones liderado por Oaktree Capital Management y Knighthead Capital-, cuyos intereses son pagaderos en efectivo al final de cada período de interés, "se aumenta de LIBO más 9,50% anual a LIBO más 9,75% anual para los préstamos en eurodólares y desde la tasa base más 8,50% hasta la tasa base más 8,75%, para préstamos realizados con referencia a la tasa base alternativa".

Por otro lado, la tasa de interés de los desemblosos correspondientes al mismo Tramo A, pero "cuyos intereses se capitalizan trimestralmente para su pago en la fecha de vencimiento se incrementa de LIBO más el 9,50% anual al LIBO más el 11% anual para los préstamos en eurodólares y desde la tasa base más 8,50% hasta la tasa base más 10% para préstamos realizados con referencia a la tasa base alternativa".

En tanto, el interés del préstamo bajo el Tramo C "se incrementa de LIBO más el 12% anual a LIBO más el 15% anual. Esta parte del DIP considera un monto de hasta US$ 1.150 millones, y está compuesto por US$ 750 millones de Qatar Airways y los grupos Cueto y Eblen; por US$ 250 millones de Knighthead Capital y US$ 150 millones que comprometió el fondo administrado por Toesca.

Respecto de las comisiones, también se indicó que ahora los deudores pagarán un adicional equivalente al 1,00% de los compromisos de financiamiento de cada acreedor en cada tramo.

Todo esto, siempre condicionado a la aprobación por parte de la Corte de la declaración informativa (disclosure statement) y del soporte (backstop approval).

La semana pasada, la compañía presentó también cambios menores al disclosure statement, un documento clave que, tras recibir luz verde, permite que se conozca el plan de reorganización de la compañía y avanzar con los votos sobre el tema, marcando la verdadera recta final del proceso para la empresa; la única de las tres aerolíneas latinoamericanas que no ha logrado salir del Capítulo 11 al que se acogió en 2020 producto de la pandemia.

Esa declaración fue abordada en dos maratónicas audiencias a principios de febrero, sin definición. Las partes involucradas siguen a la espera de una nueva convocatoria a la sala de Garrity para una decisión.