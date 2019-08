Minsal elimina discriminación por cobertura maternal en isapres y afina IPC de la salud

Industria

A las medidas administrativas que regirán en octubre eliminando los “planes sin útero”, se suman nuevas indicaciones al proyecto de reforma la próxima semana.

Mientras el proyecto de reforma a las isapres sigue su trámite en el Senado, el Ministerio de Salud (Minsal) anunció en paralelo tres medidas administrativas para abordar problemas específicos del sistema asegurador privado, que entrarán en vigor en los próximos meses. Estas son la eliminación de las discriminaciones por cobertura maternal -acción que implicará el fin de los llamados planes “sin útero”, cuyos precios son inferiores a los vigentes para afiliadas en condición fértil, la simplificación del cálculo de los factores de riesgo y un futuro IPC de la Salud.

“En las isapres tenemos un problema muy grave de discriminación de la mujer que se va a embarazar que no es tolerable. Por eso, en el futuro una mujer que esté en situación de enfrentar un embarazo no va a pagar más que una que ha optado por un plan sin cobertura maternal. Las aseguradoras van a tener que asumir ese costo sin subir el precio”, señaló ayer el ministro Jaime Mañalich tras participar en el Encuentro Internacional de la Salud, en Chile (EISACH) realizado en el marco de Expo Hospital 2019.

Asimismo, la cartera simplificará la tabla de factores de riesgo -que son la base del cálculo de precios de los planes de las isapres- disminuyendo el esquema de segmentación por condiciones como la edad, sexo y carga de enfermedad, desde 64 a 16 tipos. “Esto está dentro de lo que podemos hacer regulatoriamente para disminuir y amortiguar las diferencias”, detalló Mañalich, quien a partir del trabajo técnico con la Superintendencia de Salud prevé oficializar ambas medidas en octubre próximo.

En relación al índice referencial de alza de precio de la salud, el ministro indicó que el objetivo es contar con este IPC sectorial en noviembre de este año, con el fin de aportar un indicador relevante que “sea considerado por los tribunales, y también por las isapres, a la hora de decir qué alza de la prima del plan complementario de salud es razonable según criterios técnicos y cuál debe ser objetada”.

Nuevas indicaciones

En el marco del período de discusión de propuestas al proyecto de reforma de las isapres en el Senado que termina el 9 de septiembre, Mañalich anunció que el gobierno presentará nuevas indicaciones la próxima semana.

“Aún no las hemos terminado de afinar y las vamos a discutir con el Presidente el próximo lunes”, indicó el titular de Salud. Y si bien declinó anticipar el contenido de las indicaciones, dijo que las principales diferencias entre la propuesta del Ejecutivo y algunos senadores de la comisión se refieren a “si es razonable o no que las personas entre 25 y 50 años paguen un poco menos por su plan de salud universal que los que tienen 50 años o más, y en poner una barrera al traslado desde Fonasa con una cobertura de 25% por 18 meses para aquellas condiciones de salud no incluidas en Auge”.

Estimó que la reforma “está bien aspectada para su legislación y luego del plazo para ingresar indicaciones esperamos proceder sin demora a la votación y, ojalá, a la aprobación de este proyecto”.

Aceleran compra de medicamentos de la India

Tras el acuerdo entre el presidente Piñera y el Primer Ministro de la India, para potenciar la importación de medicamentos de bajo costo, Mañalich sostendrá hoy una reunión con veinte representantes de compañías de ese país para avanzar en la implementación en el sistema público. "El acuerdo permite que productos farmacéuticos de la India certificados por la FDA sean puestos a disposición de la Cenabast, para las farmacias populares, consultorios y hospitales públicos", explicó, indicando que la meta es que estén disponibles en la licitación de diciembre y se traduzca en los precios al público hacia marzo de 2020.

Ofensiva contra los cigarros electrónicos

El titular del Minsal confirmó ayer la decisión del gobierno de iniciar una ofensiva en contra de la industria de cigarros electrónicos, vaporizadores y todas las líneas de productos asociados, a través de un próximo proyecto de ley que irá acompañado de la licitación de un amplio estudio de sus efectos en la población chilena. "La pregunta clave de la industria es como convertir a los jóvenes en adictos a la nicotina y nos parece que hay evidencia suficiente para iniciar el trámite legislativo de discutir una restricción legal al consumo, uso y propaganda de estos productos", acusó.

"La vía administrativa puede ser una excelente solución"

"El camino de la vía administrativa puede ser una excelente solución para algunos problemas vigentes en el sistema isapre, y que la autoridad lo esté considerando es una buena noticia. Esperamos poder apoyar en el desarrollo de estas medidas tanto al ministro como al superintendente", señaló la nueva presidenta de la Asociación de Isapres, Josefina Montenegro.

-¿Cómo ve el fin de las diferencias en los planes de salud para mujeres en edad fértil?

-Nos parece un mayor resguardo para las mujeres y va en línea con el objetivo de avanzar hacia el término de la discriminación.

-¿Tendrá impacto en el valor de los planes?

-No se proyecta un efecto en el precio de los planes por esta medida.

-¿Cómo evalúa la simplificación del esquema de tablas de factores de riesgo?

-Simplificar el mecanismo de la tabla de factores puede ayudar a los cotizantes al momento de analizar los diferentes planes.

-¿Qué impacto tendrá un IPC de la Salud?

-Sería un instrumento muy útil, tanto para el sector público como privado. Informar a la población en general y autoridades respecto de la real variación de los costos de salud, es una necesidad y su resolución es muy relevante. También puede servir para disminuir la judicialización, pero no es su único propósito.