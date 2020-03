Palacios y ayuda a aerolíneas: “Es muy apresurado pedir algo así para una empresa grande, no me parece conveniente”

Industria

Algunas de las medidas que solicita la industria es la suspensión del pago de las tasas a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y retrasar el desembolso que hacen las firmas aéreas por el uso de los espacios del aeropuerto y sus servicios.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, cerró la puerta a la solicitud económica que Latam Airlines, Sky Airline y JetSmart hicieron para pasar el mal momento que enfrenta el sector, quizás el más golpeado con el coronavirus.

En una pauta de prensa, el titular expresó: "Me enteré de que Latam está pidiendo ayuda del (económica) Estado. Yo me pregunto, ¿cuántas pymes tiene espacios para ir a un canal de televisión para pedir ayuda? Es muy apresurado pedir algo así para una empresa grande, no me parece conveniente. Nosotros estamos por la gente".

La reacción del ministro se produjo luego de que las tres aerolíneas fueran a exponer sus preocupaciones a las dependencias de Economía. La semana pasada Latam, Sky y Jetsmart les entregaro a Palacios una lista de peticiones para buscar apoyo financiero del Ejecutivo, ya que pues calculan que sus pérdidas podrían ser desastrosas, sobretodo la aerolínea de los Cueto que está funcionando a un tercio de su capacidad.

Sin embargo, la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), Gloria Hutt, dijo que "no es prioridad" responder a la solicitud de las aerolíneas, dado que el impacto del avance del coronavirus es una situación muy fuerte para los diferetes sectores económicos.

"Tenemos que ver el cuadro completo y precisar dónde están las principales necesidades. Dado que ya veníamos con una situación que hay que hacer ajustes presupuestarios y aparecen necesidades muy básicas que resolver, eso no es un tema que esté en este momento como prioridad", señaló la titular.

Frente a al requerimiento de las empresas expresó que no hay plazo de dar respuesta a las aerolíneas, pero se les solicitó que entreguen una lista de todos los impactos que puedan tener.

Tras el cierre de la frontera chilena, la industria exige medidas de acción como la suspensión del pago de las tasas a la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y retrasar el desembolso que hacen las firmas aéreas por el uso de los espacios del aeropuerto y sus servicios, dado que sus aviones deberán estar en tierra un tiempo indefinido.

Además, solicitaron la evaluación de un crédito blando que les permita sobrevivir los meses más duros por la baja de demanda, que tampoco está claro cuándo se recuperará.

Desde la industria aseguran que esta es una crisis que desafía la continuación de sus operaciones y pone en riesgo los 200 mil empleos que directa e indirectamente se generan.