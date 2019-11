Paro de la basura se mantiene como indefinido

Industria

Se decretó alerta sanitaria dado el riesgo que existe para la población.

El presidente de la Federación de Recolectores de Residuos Domiciliarios Urbanos, Nehemías González, explicó en un punto de prensa que no lograron llegar a un acuerdo con el gobierno en la mesa que se realizó durante la mañana de ayer, en el marco del paro indefinido que están realizando desde miércoles en la Región Metropolitana.

“El paro se mantiene, no se depone. No pudimos llegar a un acuerdo concreto porque no están ofreciendo nada”, dijo González.

Dentro de las peticiones de los trabajadores esta cobertura de salud, AFP, alza de sueldos, además de ser reconocidos como una entidad laboral.

“Si mañana nos ofrecen algo mejor, se puede deponer el paro, pero mientras no nos ofrezcan nada, el paro sigue”, añadió.

El intendente de la región Metropolitana, Felipe Guevara, explicó que no se llegó a acuerdo porque “tenemos dos situaciones distintas. Hay un grupo mayoritario que está pidiendo dialogar y una mesa de trabajo y avanzar con unos temas muy concretos a nivel nacional. Tenemos otro grupo que está en una situación de toma y violencia, que los llamamos a devolver esas plantas para que la ciudad pueda funcionar adecuadamente en materia sanitaria. Son dos desafíos y los vamos a tratar de manera separada”.

Son 42 comunas las afectadas por la falta de recolección de basura. El ministro de Salud, Jaime Mañalich, indicó que “esto puede significar un tremendo impacto de riesgo para la salud pública y esta alerta sanitaria se hace cargo de esa situación en el sentido de que el Ministerio de Salud puede disponer de recursos y mecanismos extraordinarios para facilitar la extracción de la basura de altísimo riesgo para la población”.