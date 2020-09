Reestructuración de Latam: firma presenta estado de activos y pasivos

Industria

Con estos documentos, se da pie a fijar el plazo de verificación de créditos.

Tal y como estaba previsto según el calendario, Latam Airlines entregó ayer ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York –donde se adelanta su proceso de reestructuración bajo el Capítulo 11- el listado de activos y pasivos que mantiene, entre ellos los contratos pendientes de ejecución.

Estos documentos, que en inglés se denominan Schedules of Assets and Liabilities, Schedules of Executory Contracts and Unexpired Leases, y Statements of Financial Affairs, detallan -a lo largo de 465 y 515 páginas respectivamente- quiénes son los actores que están participando del proceso, quiénes son todos los acreedores de la aerolínea chilena –más allá de la lista de 30 que se publicó al inicio del caso- y cuáles de ellos están más expuestos.

Por ejemplo, al final de unos de los reportes que están actualizados hasta mayo, se enumeran los funcionarios, directores, miembros gerentes, socios generales, miembros en control o accionistas mayoritarios del deudor. De hecho, aún figura Giles Agutter como director, ya que presentó su renuncia al cargo la tarde del lunes.

En tanto, considerando la exposición por participación, destacan el Grupo Cueto (con un 21,46%), la aerolínea estaodunidense Delta (con 19,99%) y su socia Qatar Airways (con un 10%).

De ahí en adelante, ningún otro accionista supera el 2,17% que posee la firma Inversiones Andes SPA. A ésta le sigue Tep Chile, sociedad controlada por la familia Amaro y la familia Cueto, con un 1,98%; y luego aparece el fondo de pensiones tipo A de AFP Habitat con un 1,68572%.

Ahora, se espera que se proceda a fijar los tiempos para verificar crédito, lo que le permite a los acreedores presentar sus reclamaciones ante el Tribunal.

Este podría ser un período de cuestionamientos, de objeciones a pagos y eso podría generar, según han explicado expertos a DF, movimiento en Chile y fuera del país. Y es que cada una de las partes interesadas empezarán a ver cuánto se les reconoció, además de determinar qué contratos se pueden rechazar.

Es ahora, cuando empezaría a negociarse propiamente el plan de reestructuración, que la compañía aérea entregaría -a más tardar- en mayo de 2021, previa aprobación del Juez James L. Garrity en la audiencia prevista para el próximo 23 de septiembre.