Registro Civil deja sin efecto adjudicación de licitación de cédulas y pasaportes a firma china

Aisino había hecho la oferta más competitiva. Posible efecto en visa Waiver con Estados Unidos puso en alerta al gobierno.

La licitación para fabricar las cédulas y pasaportes por los próximos diez años se preveía que sería disputada y polémica, y los hechos están dando cuenta que esto es así.

Este lunes, al director nacional del Registro Civil, Sergio Mierzejewski, informó que dejó sin efecto la resolución exenta mediante la cual había adjudicado el concurso a la firma china Aisino, el pasado 15 de octubre.

En una declaración, señalaron que esta decisión -que había sido adelantada por DF MAS por los efectos en la visa Waiver- se da luego de solicitar el 8 de noviembre una serie de antecedentes a Aisino, en cumplimiento con uno de los puntos de las bases administrativas, dado que había que verificar antecedentes antes de firmar el contrato respectivo.

En ese documento -dijo el servicio- se buscaba aclarar inconsistencias contenidas en la oferta.

La china respondió el viernes, que "era improcedente", no dando respuesta a las bases. "Las inconsistencias detectadas, no aclaradas por el adjudicatario, implican una vulneración al "Pacto de Integridad" establecido en las Bases de Licitación", detalló el Registro Civil y añadió que se vio obligado a ejercer esta atribución.

Además, dado que las bases de licitación señalan explicitamente que se debe asegurar la continuidad del sistema de exención de visas con EEUU, se le solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores que informara sobre los impactos que podría tener para la elegibilidad del país la celebración del contrato con Aisino, ante lo que se le respondió que "existe un alto grado de probabilidad que se ponga término" a ese programa, así como el que existe con Canadá.

"La Dirección del Servicio resolverá en los próximos días los próximos pasos a seguir, de acuerdo con lo que corresponde en Derecho, para la contratación del servicio del nuevo modelo del sistema de identificación, documentos de identidad y viaje y servicios relacionados, resguardando el mejor interés de los usuarios, tanto respecto de la seguridad de sus datos personales, como del costo de los documentos", detalló el organismo.

De este modo, no está claro qué pasará ahora, pero trascendió que se podría volver a revisar las ofertas que estaban en curso. En el concurso habían llegado seis propuestas, donde la más económica fue la de Aisino.

Los otros concursantes eran Idemia, que había quedado en segundo lugar al ofrecer US$ 245 millones como monto total del contrato. Esta firma es la actual operadora del sistema, tras haberse adjudicado hace diez años el contrato.

Le siguió, con US$ 261 millones, el consorcio Sonda-Thales. En tanto, en cuarto y quinto puesto quedaron Telefónica Chile y Veridos con US$ 303 millones y US$ 379 millones, respectivamente, según los registros de julio pasado, cuando se conocieron los montos.